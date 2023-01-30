Уровень тревоги возрастает. Как война сказалась на психике украинцев и что их ждет в будущем — интервью NV 30 января, 15:49 Эксклюзив NV По подсчетам медиков, из-за войны каждый третий украинец испытывает психологические проблемы (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Насколько сильно боевые действия повлияли на ментальное здоровье нации и какая ее часть будет страдать от психических расстройств после победы — рассказывает основательница Психологического центра ALTERA Ольга Королик

Помимо физических разрушений война наносит сокрушительный удар по психологическому здоровью нации: по подсчетам ВООЗ, из-за трагических событий до 10 млн украинцев могут испытывать психологические расстройства — от тревог, стресса и бессонницы вплоть до более тяжелых диагнозов. Отечественные медики настаивают, что таких больше — война негативно отобразилась на психологическом состоянии как минимум 14 млн соотечественников, уверены в МОЗ.

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NV поговорил с психологом и основательницей Психологического центра ALTERA Ольгой Королик о том, что произошло с психикой соотечественников за год, какие травмы получили украинцы и чем это грозит стране в будущем.

— Говоря о количестве травмированных войной украинцев, эксперты называют цифру в пределах 10−14 млн. Насколько она корректна?

— Провести корректные исследование и точно определить, сколько людей находится в состоянии той или иной психологической травмы очень сложно — это требует огромное количество ресурсов, денег и времени. Если вспомнить простую математику, то это приблизительно каждый третий житель Украины — старики, дети, взрослые гражданские и военные. Если каждый возьмет хотя бы десять своих знакомых, то из них троим будет в той или иной мере плохо психологически, они будут жаловаться на жизнь. Так что цифры о 10−14 млн испытывающих психологические проблемы можно воспринимать как некий показатель реальности. То есть ей можно доверять, тренд есть, но это все равно средняя температура по палате.

— Какие психологические травмы получили украинцы за последний год?

— Уровень тревоги в обществе продолжает возрастать все время, соответственно у украинцев появляются тревожные расстройства и начинают прогрессировать депрессивные состояния. После начала вторжения депрессию диагностируют на каждом шагу. У меня, например, около 20% клиентов с этим подтвержденным диагнозом, по нашему Центру, в котором работает 15 специалистов, этот показатель составляет около 30%.

Естественно люди, которые прошли оккупацию и интенсивные обстрелы более подвержены любым проявлениям психических расстройств, в том числе и ПТСР [посттравматическое стрессовое расстройство]. Как психологи, психотерапевты и психиатры мы боимся, что из-за войны будет очень высокий показатель по стране. Ведь на самом деле мы еще не столкнулись с тем самым всепоглощающим синдромом, о котором все говорят. Мировая статистика и наши коллеги израильтяне, которые занимаются исследованиями на передовой, успокаивают: ПТСР будут испытывать 25−30% населения — это средний показатель на выборке, даже среди военных. Это объясняется тем, что каждый имеет свои ментальные ресурсы, а психика — пластичная штука, она умеет адаптироваться ради выживания.

Другая часть проблемы — люди уходят в агрессию как в механизм защиты. Когда нарушаются глобальные границы, а мы себя отождествляем со страной, люди воспринимают акт вторжения как акт нападения на каждого из нас. Соответственно, увеличивается уровень агрессии, который нужен для выживания. Кто-то начинает больше браниться и кричать, кто-то активнее ходит в спортзал и бегает, чтобы избавиться от напряжения. Менее осознанные люди начинают агрессировать на близких, потому все больше появляется сейчас новостей о жестоких бытовых убийствах и поножовщине — их количество ощутимо выросло по сравнению с довоенными временами.

Еще в эту статистику попадает часть украинцев в эвакуации. Они испытывают тревожность и стресс, и их эмоциональное состояние порой хуже, чем у непосредственных очевидцев страшных событий. Потому что внутри ситуации у психики вырабатывает защитный механизм, она вырабатывает алгоритм действий и быстро адаптируется к происходящему. Удаленно такого не происходит, ведь с одной стороны вокруг царит безопасность, а с другой — человек зациклен на страшных новостях из дома. Картинка получается смазанная: ты находишься в состоянии диссоциации и ко всему прочему испытывают чувство вины, потому что твоя реальность другая.

— А исходя из вашей практики, вырос ли за год войны запрос украинцев на получение психологической помощи?

— Однозначно. Но оценить его масштабы трудно, потому что с растущим потоком страждущих возросло и количество бесплатной помощи от разных фондов, инициатив, международных партнеров и организаций. Они, как и частные терапевты, дают консультации лично, онлайн, а также в формате чата для людей в эвакуации. Даже премиальные банковские карты теперь предлагают своим владельцам в качестве бонуса пройти десять бесплатных консультаций с психологом.

То есть получить помощь стало проще, но запрос общества однозначно возрос по сравнению с довоенным. При этом сейчас мы видим тренд на офлайн — все больше и больше клиентов ищут возможности приходить лично. Это те, кто устали от бесконечных зумов и скайпов, то есть феномен схож с трендом пандемийных времен.

Ольга Королик - психотерапевт, основательница Психологического центра ALTERA / Фото: DR

— С какими проблемами чаще всего приходят к вам люди и чем эти проблемы отличаются от довоенных?

— Сейчас появилось больше запросов именно к психиатрам, потому что люди все чаще самостоятельно не справляются. И если в довоенное время я бы предложила сходить сначала на психотерапию, то теперь мы гораздо охотнее рекомендуем сразу начинать принимать медикаменты. Сейчас критическая ситуация, в которой необходимо быть сконцентрированными, думающими и в состоянии самостоятельно принимать решения. Наша задача сегодня — максимально сохранить психологическое здоровье нации до победы.