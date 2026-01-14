Силы беспилотных систем ВСУ сорвали наступление войск страны-агрессора России на Донецком направлении и уничтожили бронетехнику оккупантов, говорится в сообщении СБС в среду, 14 января.

Военные 414-й отдельной бригады беспилотных систем Птицы Мадьяра поразили танки и бронемашины, что сорвало намерения войск РФ осуществить штурмовые действия в сторону позиций Сил обороны.

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В сообщении Сил беспилотных систем сказано, что россияне прилагают значительные усилия, чтобы сохранить бронетехнику, в частности, ограничивают ее использование на фронте, маскируют металлическими конструкциями и сетками.

На опубликованном видео СБС показано уничтожение по меньшей мере двух танков, броневика МТ-ЛБ и боевой машины пехоты (БМП).

По данным Генштаба ВСУ, за сутки войска РФ потеряли на фронте в Украине шесть танков и три ББМ.

12 января в ДШВ сообщали, что россияне активизировали попытки просочиться с помощью штурмовых групп в северную часть Покровска Донецкой области, что выше железной дороги.

По последним данным DeepState, оккупанты продвинулись вблизи Шандриголово и Свято-Покровского в Донецкой области.