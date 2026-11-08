«За каждым нашим охотятся». Герой Украины Андрей Клименко о «птахах» и Мадяре — первое интервью с новым комбригом легендарного подразделения
Герой Украины Андрей Клименко — о секрете успеха Птахів Мадяра (Фото: 414 Птахи Мадяра / Facebook)
Командир подразделения Птахи Мадяра Андрей «Клима» Клименко в интервью Radio NV — о рекордном уничтожении оккупантов в октябре, скрытой мобилизации в России, ударах вглубь территории противника и угрозе для Европы.
— Во-первых, должен сказать, что это ваше первое интервью украинским медиа, правильно?
— Да, мы сегодня ни времени не имеем, ни возможности подтверждать многое. Поэтому я здесь впервые.
— Птахи Мадяра — легендарное подразделение. Его особенность, что он очень закрыт. Из условно публичных лиц вы и, конечно, командующий Сил беспилотных систем Роберт Мадяр Бровди. Почему? В чем угроза, по вашему мнению? Почему личный состав должен быть закрытым, засекреченным?
— На самом деле все очень просто.