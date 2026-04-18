В Запорожской области СБС уничтожили российский Солнцепек — Бровди

18 апреля, 14:50
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Командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр) отчитался об уничтожении российского Солнцепека (Фото: t.me/osirskiy)

Командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр) отчитался об уничтожении российского Солнцепека (Фото: t.me/osirskiy)

На временно оккупированной территории Запорожской области уничтожена тяжелая огнеметная система залпового огня российских агрессоров ТОС-1А Солнцепек.

Об этом сообщил в субботу, 18 апреля, командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр).

Операцию по уничтожению провели пилоты 414-й отдельной бригады беспилотных систем Птахи Мадяра совместно с пилотами 412-й ОБр Nemesis.

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В ночь на 16 апреля пилоты Сил беспилотных систем атаковали мастерскую и склад дронов российского подразделения Рубикон в Донецкой области.

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10 апреля командующий СБС Роберт Бровди сообщил, что Птахи Мадяра уничтожили российский ЗРК Тор вблизи Мариуполя и повредили ЗРК Панцирь в районе Зугрэса на временно оккупированной территории Донецкой области.

4 апреля украинские защитники уничтожили российский Солнцепек под Двуречной Харьковской области. В операции приняли участие операторы БПЛА 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Роберт Бровди Силы беспилотных систем Война России против Украины

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