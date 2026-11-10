Отвечая в эфире Radio NV на вопрос о том, насколько жестким командиром является Бровди и почему ему удалось выстроить столь успешную систему, Клименко заявил:

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«Здесь, понимаете, очень для меня удивительный, невероятный баланс. Здесь больше не о жесткости, а о справедливости и о том, чтобы называть вещи своими именами. Там, где плохо, туда нужно смотреть и думать, как сделать, чтобы было лучше. Но больше это о системном подходе и о том, что не происходит что-то само собой. За каждым процессом стоят люди».

Комбриг отметил, что Мадяр всегда все глубоко анализирует и задает системный подход, заключающийся в создании единой системы отчетности и работе со всеми процессами, из которых можно взять данные, обработать их и найти решения.

«Это очень альтернативный относительно того, как написано в книгах, которые могут быть уже не актуальны. Доктрину переписывают через [определенный] период времени. То, что есть сейчас, не факт, что именно так будет выглядеть через годы», — подчеркнул Клименко.

Он также рассказал, что Птахи Мадяра реорганизовывали свои процессы, разбираясь в них до деталей.

«С Мадяром, когда мы только начинали, мы пороху понюхали в пехоте, мы были на разных типах задач. Для меня было непонятно, зачем руководителю прибегать к такой детализации всех процессов. А потом мне все стало понятно: для того, чтобы уметь этим корректировать, чтобы понять, как построить эти процессы, что эффективно, что неэффективно. Все типы экипажей, все направления нашей деятельности, всюду был After Action Review (анализ проведенных действий — Ред.), везде были выводы и выставлены приоритеты», — сказал комбриг Птахів Мадяра.

Он назвал Бровди «сверхмощным» человеком, отметив, что тот вызывает безграничное доверие, поддержку и понимание того, что нет недостижимых задач.

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«У нас так формировалось все — на доверии и уважении. И, видите, довело это все до целого рода войск. Никто об этом не думал в начале, никто к этому не двигался, так сложилось естественно. И очень хорошо, что есть возможность для людей, которые могут быть сверхэффективными, быть не только для какого-то юнита эффективными, но и для целого рода войск», — отметил Клименко.

Также комбриг заявил, что «Мадяр — наш отец беспилотников», задающий стратегический вектор.

3 июня 2025 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Роберта Бровди с позывным Мадяр командующим Силами беспилотных систем.

До полномасштабного российского вторжения в Украину Роберт Бровди был бизнесменом, а в 2022 году добровольно вступил в Оболонскую территориальную оборону, возглавил взвод 206 батальона ТрО. В мае-июне 2022 года Мадяр создал подразделение аэроразведки Птахи Мадяра, специализирующееся на разведке, ударах FPV-дронами, корректировке артиллерии и специальных операциях, которое сейчас является 414 бригадой Сил беспилотных систем Птахи Мадяра.