«Надо глушить авиацию РФ, как рыбу». Авиаэксперт Романенко — об обновленном Нептуне и ударах в глубоком российском тылу 31 августа, 17:01 NV Премиум На аэродроме в российском Пскове горит самолет (Фото:Скриншот из видео в соцсетях)

Авиаэксперт Валерий Романенко в эфире Radio NV рассказал об ударах беспилотниками по аэродромам и стратегическим объектам на российской территории, а также обновлении Нептуна и особенностях следующей «бавовны» на Крымском мосту.

— Сейчас, похоже, что тактику избрали и СБУ, и Главное управление разведки, — уничтожать российские самолеты на их аэродромах. Насколько украинские силы смогут ослабить российские Воздушно-космические, как они их называют, силы, если наносить удары таким способом?

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— Это способ, который мы с вами обсуждали, наверное, больше года. Если мы не можем доставать их в воздухе с помощью наших самолетов, потому что они, к сожалению, имеют не тот уровень оборудования и вооружения, то можно доставать их на аэродромах.

И, кстати, начиная с Чернобаевки, где российские вертолеты глушили, как рыбу, более 20 раз. Так же нужно наносить удары по российской авиации на их собственных аэродромах. До сих пор нам это удавалось довольно успешно.

Хотя без внимания все еще остаются аэродромы российской тактической авиации, фронтовой по их терминологии, вдоль границ Украины. Возможно, потому, что пока количества дронов и других способов поражения у нас немного недостаточно для того, чтобы работать по фронтовым аэродромам, с которых стартуют штурмовики, ударные вертолеты, которые пробуют кошмарить нашу передовую; и те бомбардировщики, которые сбрасывают 1500-килограммовые бомбы. Вот они требуют сейчас…

— Дополнительного внимания со стороны этих людей, которые умеют что-то запускать. Кстати, Курская область и уничтожение там каких-то объектов — это же уже ближе? Это не фронтовая авиация, это все же дальний рубеж?