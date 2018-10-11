Психические заболевания украинцев. Чем они спровоцированы

В 2017 году впервые диагноз психического расстройства установили почти у 190 тыс. граждан

По меньшей мере половина всех психических заболеваний начинают развиваться в возрасте до 14 лет, а депрессия - одна из основных болезней среди подростков, говорится в сообщении Всемирной организации здравоохранения. Об этом - в сюжете Радио НВ.

В подростковом возрасте у человека происходит много жизненных изменений, в частности, смена школ, расставание с родными, поступление в университет, устройство на новую работу. Если вовремя не распознать такие стрессы и тревоги, оставляя их без внимания, это может привести к развитию психических заболеваний, добавляют во Всемирной организации здравоохранения.

Диагноз психическое расстройство: статистика

В Минздраве заявляют, что только в прошлом году в Украине впервые диагноз психического расстройства установили почти у 190 тыс. человек. А более 1,5 млн граждан находятся под наблюдением врачей-психиатров и врачей-наркологов.

Причины этому - бедность, чувство незащищенности и безработицы, говорится в исследовании Международного медицинского корпуса по проблеме с психическим здоровьем в Украине.

Какие проблемы возникают у украинцев и почему

Согласно данным международного медицинского корпуса совместно с Мировым банком и Швейцарским бюро сотрудничества, проблемы с психическим здоровьем в Украине действительно связаны с бедностью, безработицей и ощущением опасности.

Последнее, в частности, усиливается в связи с последствиями военного конфликта на Донбассе. В зоне риска психологических расстройств - украинцы пожилого возраста, с низким уровнем образованности и те граждане, которые живут на востоке Украины.

В Украине остро стоит проблема расстройств, вызванных чрезмерным употреблением алкоголя

Среди лиц старшего возраста депрессия чаще всего появляется у людей, страдающих хроническими заболеваниями. Кроме этого, в Украине остро стоит проблема расстройств, вызванных чрезмерным употреблением алкоголя. Почти 40% смертей мужчин и 22% среди женщин трудоспособного возраста являются именно следствием употребления алкоголя.

В основном в таких случаях все заканчивается суицидом. Исследователи отмечают, что психические расстройства влияют на физическое здоровье. Например, тяжелая депрессия вызывает ишемическую болезнь сердца, умышленные и случайные травмы, смертность от опухолей.

Около 75% украинцев сейчас не имеют доступа к квалифицированной помощи в сфере психического здоровья. В Украине есть большое количество психиатров, зато не хватает психологов, психотерапевтов и социальных работников.

Стереотип о психиатрах

В Минздраве отметили, что только более 1,5 млн украинцев находятся под наблюдением врачей-психиатров и врачей-наркологов. Проблемы с психическим здоровьем распространены, однако из-за общественного клейма поход к психиатру происходит редко и неохотно, сказал психиатр и нарколог, главный врач клиники Петра и Павла Владислав Сова.

"До сих пор к этому относятся так, как в Советском Союзе. Не буду идти к психиатру, потому что мне поставят диагноз, заколят, сделают овощем. Люди не понимают сути работы грамотных специалистов. Невротическими заболеваниями страдают гораздо больше, чем показывает официальная статистика", - сказал Сова.

Война влияет на психическое состояние

В Украине уже пятый год идет война, это увеличивает количество заболеваний среди людей, добавил Владислав Сова.

Проблемы с психическим здоровьем связаны с бедностью, безработицей и ощущением опасности

С такой причиной увеличения психических заболеваний также соглашается детский и семейный психолог Оксана Сидун. Нестабильность в стране может вызвать высокий уровень тревоги, говорит специалист. Сидун добавила, что если человек имеет стресс, лучше обратиться к психологу, чтобы состояние не перешло в психиатрическое расстройство.

"Есть такая шутка, что лучше плакать у психолога, чем смеяться у психиатра", - отметила Сидун.

Любая диета не должна превращаться в голодовку, подытожила Оксана Сидун. Во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что онлайн-технологии также могут создавать дополнительную нагрузку для психического здоровья из-за использования виртуальных сетей в любое время дня и ночи.

А согласно последним исследованиям, сегодня на планете почти каждый четвертый страдает психическими или неврологическими расстройствами в течение жизни.