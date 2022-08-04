​Псевдозаместителю мэра оккупированного Бердянска сообщено о подозрении

4 августа, 15:45
«Заместителю мэра» оккупированного Бердянска сообщено о подозрении (Фото:t.me/pgo_gov_ru)

«Заместителю мэра» оккупированного Бердянска сообщено о подозрении (Фото:t.me/pgo_gov_ru)

Псевдозаместителю мэра оккупированного Бердянска доложено о подозрении в коллаборационной деятельности.

Об этом сообщил Офис генпрокурора в Telegram.

По данным следствия, после оккупации Бердянска его житель согласился на сотрудничество с государством-агрессором и добровольно занял предложенную псевдодолжность заместителя мэра по инфраструктуре, ЖКХ и топливно-энергетическому комплексу.

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«Подозреваемый, используя предоставленные ему властные полномочия, осуществляет руководство по определенным направлениям деятельности в провозглашенном оккупационной администрацией РФ органе власти — мэрии Бердянска», — говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры гражданин Украины уведомлен о подозрении в коллаборационной деятельности ( ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Бердянск Офис генерального прокурора Война России против Украины

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