В Мариуполе для «голосования» на псевдовыборах людей искали на пляжах — Андрющенко 11 сентября, 00:51 Пляж в Мариуполе (Фото:0629.com.ua)

В оккупированном Мариуполе людей для участия в «голосовании» на псевдовыборах искали на пляжах.

Об этом в эфире телемарафона говорил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

«Явка, по их (оккупационной администрации — ред.) утверждениям, перевалила за 50%. Это откровенная ложь, потому что на самом деле они даже на пляжах ищут людей, чтобы уговорить их поставить „галочку“, что они „проголосовали“. Не хватает им людей, настоящих мариупольцев, чтобы сделать соответствующую картинку „выборов“. Они завезли около 300 тыс. „бюллетеней“ на город, где проживает 80 тыс. условных избирателей. Поэтому все равно рисовать (результаты — ред.) — нет разницы, 200 или 250 тыс., они эту „работу“ сделают. Результаты абсолютно предсказуемы», — сказал Андрющенко.

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Он отметил, что псевдовыборы проходят фактически под дулами автоматов, также в городе продолжаются «зачистки» — аресты людей, которых подозревают в передаче информации об организации «выборов».

Кроме того, не обошлось без шантажа в отношении работников бюджетной сферы, в частности, коммунальщиков: их заставили проголосовать на участках еще 9 сентября.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что псевдовыборы на временно оккупированных территориях Украины являются ничтожными, они не будут иметь никаких правовых последствий.