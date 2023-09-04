Вероятно, оккупанты намерены увеличить и ускорить темпы мобилизации на ВОТ — Сопротивление

4 сентября, 06:03
Поделиться:
Мариуполь под российской оккупацией (Фото:Александр Ермоченко / REUTERS)

Мариуполь под российской оккупацией (Фото:Александр Ермоченко / REUTERS)

Накануне так называемых «выборов» на ВОТ оккупанты активизируют работу военкоматов — вероятно, с целью увеличить и ускорить темпы мобилизации. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«Созданные оккупантами на ВОТ Луганщины военные комиссариаты получили указание на ускорение мероприятий постановки на так называемый воинский учет «призывников» и «военнообязанных» из числа жителей оккупированного региона.

Видео дня

Читайте также:

Оккупанты (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters) С начала года россияне похитили более тысячи украинцев на оккупированных территориях — ЦНС

Вероятно, оккупанты намерены увеличить и ускорить темпы мобилизации. В частности, во время организованных кремлем псевдовыборов на ВОТ планируется уточнить списки лиц, которые могут попасть под мобилизацию", — говорится в сообщении.

Сопротивление объясняет, что именно с этой целью российские оккупанты разрешили использовать любой документ, удостоверяющий личность, при регистрации на «избирательных участках», в том числе — украинские паспорта и водительские удостоверения.

Читайте также:
«Чрезвычайная ситуация с правами человека». США сообщают о 21 фильтрационном лагере, в которых оккупанты держат украинцев

ЦНС призывает обходить образованные оккупантами «избирательные участки» и по возможности покинуть свое жилище «на период осеннего обострения у врага, ведь выборы нужны Кремлю только как пропагандистская картинка, а их результаты определены заранее».

Теги:   Оккупационные выборы в Крыму Принудительная мобилизация Война России против Украины Временно оккупированные территории

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X