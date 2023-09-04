Вероятно, оккупанты намерены увеличить и ускорить темпы мобилизации на ВОТ — Сопротивление 4 сентября, 06:03 Мариуполь под российской оккупацией (Фото:Александр Ермоченко / REUTERS)

Накануне так называемых «выборов» на ВОТ оккупанты активизируют работу военкоматов — вероятно, с целью увеличить и ускорить темпы мобилизации. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«Созданные оккупантами на ВОТ Луганщины военные комиссариаты получили указание на ускорение мероприятий постановки на так называемый воинский учет «призывников» и «военнообязанных» из числа жителей оккупированного региона.



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Вероятно, оккупанты намерены увеличить и ускорить темпы мобилизации. В частности, во время организованных кремлем псевдовыборов на ВОТ планируется уточнить списки лиц, которые могут попасть под мобилизацию", — говорится в сообщении.



Сопротивление объясняет, что именно с этой целью российские оккупанты разрешили использовать любой документ, удостоверяющий личность, при регистрации на «избирательных участках», в том числе — украинские паспорта и водительские удостоверения.



ЦНС призывает обходить образованные оккупантами «избирательные участки» и по возможности покинуть свое жилище «на период осеннего обострения у врага, ведь выборы нужны Кремлю только как пропагандистская картинка, а их результаты определены заранее».

