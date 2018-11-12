Псевдовыборы на оккупированных территориях Донбасса. Как на это реагирует Европа

Незаконными и нелегитимными Европейский Союз назвал выборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Заявление обнародовало представительство ЕС в Украине. Об этом - в сюжете Радио НВ.

О чем говорится в заявлении представительства ЕС

Согласно тексту заявления, ЕС осуждает так называемые выборы, так как они противоречат международному праву, подрывают обязательства сторон по Минским соглашениям, нарушают суверенитет и законодательство Украины. В представительстве ЕС напомнили, что Минские соглашения предусматривают проведение исключительно местных выборов в рамках украинского законодательства, а также в соответствии со стандартами и при условии мониторинга ОБСЕ. Упомянутые причины делают эти так называемые выборы недействительными, говорится в заявлении.

Что говорят лидеры европейских стран

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель осудили устроенные на оккупированной части Донбасса псевдовыборы. Лидеры ЕС выступили с совместным заявлением после встречи в Париже.

Макрон и Меркель подчеркнули, что незаконные выборы противоречат Минским договоренностям и декларации глав государств нормандской четверки, среди которых и Россия. Проведение фейковых выборов осудили и в НАТО. В Альянсе в который раз подчеркнули, что поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, призвали Россию вывести свои войска с оккупированных районов и прекратить всяческую поддержку пророссийских боевиков.

С критическим заявлением также выступил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер. Так называемым "республикам" нет места в Минских соглашениях, они являются нелегитимными органами, которые существуют при военной поддержке России, отметил дипломат.

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Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе требует проведения внеочередного заседания через так называемые выборы на Донбассе. Соответствующее заявление от имени всей группы опубликовала представительница Украины в ТКГ Ирина Геращенко на своей странице в Facebook. Она также отметила, что результаты так называемых выборов являются "юридически ничтожными".

В день так называемых выборов на оккупированной территории в НАТО призвали власти России вывести войска из оккупированного Донбасса и прекратить поддержку боевиков, говорится в заявлении Альянса.

"НАТО не признает назначенных на 11 ноября так называемых выборов в самопровозглашенных и непризнанных "ЛНР" и "ДНР". Они противоречат букве и духу Минских соглашений и подрывают усилия по мирному разрешению конфликта".

Незаконные, нелегитимные и не будут признаны - так выборы на Донбассе описаны в заявлении высокого представителя Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Могерини. ЕС осуждает эти выборы, поскольку они противоречат международному праву, подрывают обязательства, взятые сторонами по Минским соглашениям, нарушают суверенитет Украины.

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Польша также осуждает проведение так называемых выборов на оккупированной территории Донбасса и призывает к введению санкций против причастных к ним организаций. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Польши. Кроме того, в польском МИД подчеркнули, что эти выборы - часть политики РФ, направленной на насильственное изменение статус-кво. Проявлением этой политики являются также прогрессирующие милитаризация Крыма и агрессивные действия в районе Азовского моря.

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что вопрос организации так называемых выборов вне очереди должны рассмотреть на заседании постоянного Совета ОБСЕ в Вене. Кроме того, он накануне призвал жителей Донбасса не голосовать 11 ноября на фейковых выборах.

Демонстрация несамостоятельности

Очереди на избирательных участках в ОРДЛО, которые демонстрируют российские телеканалы, можно очень легко объяснить, отметил аналитик Донецкого института информации Виталий Сизов. До войны на этих же территориях работало более двух тысяч участков, а сейчас там открывают где-то 400. Все это делают умышленно, чтобы продемонстрировать фальшивый ажиотаж.

Россияне в этой ситуации пытаются легитимизировать избирательный процесс и одновременно с этим выбирают отстраненную позицию. К тому же, так называемые выборы на оккупированных территориях должны закрыть "дыру" во власти самопровозглашенной республики после смерти Александра Захарченко.

"Главный лозунг: "Мы интегрируемся в Россию ". По факту, но неформально. Символизируется уменьшение всякой самостоятельности командиров или структур, которые возникли в 2014 году на неподконтрольной территории", - сказал Сизов.

Еще один повод для санкций

Сами выборы вряд ли станут весомым поводом для существенного пакета санкции, сказал Сизов. Однако в комплексе это может привести к серьезным последствиям для России. Международные организации и некоторые страны уже выступили с официальными заявлениями, в которых осудили организованные на временно оккупированных территориях псевдовыборы.

Накануне в ОРДЛО состоялись так называемые выборы руководителей и депутатов. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что победные показатели были "нарисованы" в администрации президента России. По его словам, для победы Дениса Пушилина - 55%, руководителя так называемой ЛНР Леонида Пасечника - 63%, явку должны продемонстрировать 70% избирателей, отметил Грицак.

Напомним, что на фейковый выборах "главы ЛНР" победил Леонид Пасечник, который якобы набрал 68,3% голосов после обработки 100% "бюллетеней".