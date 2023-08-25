Псевдовыборы на захваченных территориях: оккупационные власти придумали новые методы для фальсификации голосования — Генштаб 25 августа, 08:26 Российский паспорт (Фото:RJA1988 / pixabay)

Российские оккупационные власти на временно захваченных территориях Запорожской области готовятся к псевдовыборам, придумав «смешанный формат» голосования.

Об этом говорится в новой сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что такой формат выборов предусматривает как показательное голосование на участках, так и обход квартир и домов, который представители оккупационных властей начнут делать уже 30 августа.

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Генштаб сообщает, что на оккупированных территориях Запорожской области появляются лица, которых привозят с территории России и расселяют в заброшенных домах местных жителей. Такие действия связаны с подготовкой фальсификации и создания «необходимой» картинки для пропагандистских СМИ.

По данным сводки, в регионе усиливается давление на местное население, от которого требуют получать паспорта РФ. Оккупанты запретили жителям захваченных населенных пунктов оплачивать коммунальные услуги, интернет и мобильный телефон без наличия российского гражданства.

Сообщается, что также с целью усиления давления российские оккупанты увеличили присутствие военнослужащих чеченской национальности, которые, по данным Генштаба, ведут себя очень агрессивно и жестко относятся к нарушению комендантского часа.

Ранее Верховная Рада призвала иностранные парламенты, правительства иностранных государств и международные организации не признавать псевдовыборы, которые Россия планирует провести на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

10 сентября в России планируют провести «выборы» так называемых депутатов законодательных собраний и представительных органов муниципальных образований на оккупированных территориях Украины.

Однако 3 июля глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что российский ЦИК может отложить так называемые «выборы» на оккупированных территориях Украины в случае обострения ситуации на них.