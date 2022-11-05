В Углегорске покушались на судью «ДНР» Никулина, который выносил смертные приговоры иностранным добровольцам — оккупационные власти

5 ноября, 13:22
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Оккупационные власти заявляют о покушении на «судью Верховного суда ДНР» в Углегорске (Фото:Радио Свобода)

Оккупационные власти заявляют о покушении на «судью Верховного суда ДНР» в Углегорске (Фото:Радио Свобода)

Вечером в пятницу, 4 ноября, в оккупированном Углегорске Донецкой области произошло покушение на судью «Верховного суда ДНР» Александра Никулина. У него, по данным оккупационных властей, огнестрельное ранение.

Об этом сообщил главарь «ДНР» Денис Пушилин в Telegram.

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Александр Никулин «приговорил» к казни британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагимова, с первых дней полномасштабного вторжения защищавших Мариуполь.

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21 июля СБУ сообщила о подозрении «судьи» так называемой «Апелляционной палаты Верховного суда ДНР», Никулин обвинялся в нарушении законов и обычаев войны.

Также инцидент подтвердил журналист и политический обозреватель Денис Казанский в своем Telegram.

«Раньше я написал, что казнить британских подданных — очень плохая идея с предполагаемыми последствиями. В результате пленных не казнили, но осадок остался. Таков вот парадокс, выносишь смертный приговор ты, а расстреливают при этом тебя самого», — написал он.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Донецкая область Покушение Ранения Денис Пушилин Судья Война России против Украины

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