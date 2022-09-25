«Игнорируйте». Верещук предупредила жителей оккупированных территорий о наказании за участие в «референдумах» 25 сентября, 23:42 Мужчина топчет флаг РФ в Купянске Харьковской области (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTER)

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук настоятельно рекомендует украинцам, оставшимся в регионах, где Россия проводит псевдореферендумы, не участвовать в них и их подготовке.



Об этом она сказала в интервью BBC News Украина.

Министр советует жителям временно оккупированных территорий игнорировать нелегитимный процесс, организованный РФ, и избегать какого-либо контакта с оккупантами.

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«Работы в участковых комиссиях или сомнительную работу за определенную плату. Понятно, что очень не хотелось бы, чтобы наши люди страдали, их надо предупреждать об этом», — сказала Верещук.

Она напомнила, что за проведение и участие в фейковых «референдумах» грозит наказание согласно ст. 111−1 части 5 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет.



На вопрос, как действовать жителям, Верещук заявила: «игнорируйте» телефонные звонки или обращения, сказала не идти на контакт с врагом и в силу обстоятельств не давать свои данные.

«Особенно данные, потому что мы знаем, что противник собирается использовать списки. Даже люди не придут на „участки“ — россияне просто используют списки и скажут, что они проголосовали „за“. Мы прекрасно понимаем, что они пытаются сделать», — сказала министр.

По ее словам, если человек не пойдет на «голосование», если не будет участвовать в псевдореферендуме, то даже если списки и используют, он наказан не будет.

«Но если украинец соглашается на добровольное сотрудничество — конечно, таких людей будет ждать наказание», — подчеркнула Верещук.

В пятницу, 23 сентября, на оккупированных территориях в нескольких областях Украины — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской — Россия пытается провести имитацию «референдумов» в целях аннексии. При этом войска РФ не контролируют полностью ни одну из этих областей.

Российская пропаганда утверждает, что на фиктивных «избирательных участках» подобие «голосования» проведут 27 сентября, а с 23 по 26 сентября включительно оккупационная «власть» имитирует голосование на придомовых территориях и по заявлениям дома.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны. Президент Украины Владимир Зеленский также отметил, что проведение голосование и попытка аннексии украинских территорий не повлияет на процесс их освобождения усилиями ВСУ.

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