Для депортированных украинцев на Сахалине открыли участки для голосования на псевдореферендумах 24 сентября, 06:49 Российские опросы дают якобы 87−97% «поддержки» аннексии (Фото:rgkleipzig/flickr)

В пунктах временного размещения для беженцев в Сахалинской области и Камчатском крае начали работу участки для голосования на так называемых «референдумах» об аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.



Также на временно захваченной территории Херсонской области на так называемые «референдумы» гонят тех, кто работает на захватчиков, а по домам других ездят «члены комиссий» вместе с военными РФ.

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Кроме того, всероссийский центр изучения общественного мнения ( ВЦИОМ) опубликовал данные телефонного опроса жителей временно оккупированных территорий, проведенного накануне так называемых «референдумов», по результатам которого якобы 87-97% опрошенных будут «голосовать» за присоединение к РФ.

20 сентября марионетки Кремля в ОРДЛО объявили дать своих псевдореферендумов. Боевики Л/ДНР заявили, что фейковое голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Подконтрольная Кремлю марионеточная «власть» Херсонской области заявила о планах провести « референдум» о «вхождение» в состав России в эти же дни. Псевдореферендум на 23-27 сентября оккупанты запланировали и в Запорожской области.

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