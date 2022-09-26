СБУ установила главных организаторов псевдореферендумов на Донбассе, им сообщили о подозрении 26 сентября, 16:17 Мужчина топчет флаг РФ в Купянске Харьковской области (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTER)

СБУ сообщила о подозрении организаторам псевдореферендумов на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины, их объявят в розыск.

Как пишет пресс-служба СБУ в понедельник, 26 сентября, сообщения о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111−1) и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110) получили:



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«глава центральной избирательной комиссии» псевдореспублики « ДНР» Владимир Высоцкий;

ДНР» Владимир Высоцкий; «глава центральной избирательной комиссии» так называемой « ЛНР» Елена Кравченко;

ЛНР» Елена Кравченко; «глава общественной палаты „ДНР“» Александр Кофман;

«советница главы „ЛНР“» Марина Филипова.

Инфографика: СБУ

По данным СБУ, Кофман и Филипова причастны к созданию на оккупированных украинских территориях так называемых «общественных палат», которые имитируют общественные инициативы. Они направили главарям так называемых «Л/ДНР» обращения по поводу проведения фейкового референдума и немедленного «присоединения» к стране-агрессору России.

Следствие установило, что подозреваемые причастны к проведению агитационных и пропагандистских мероприятий, которые должны были сформировать у жителей оккупированных территорий «благосклонное отношение к РФ», ее полномасштабной войне против Украины и фейковому «референдуму».

«Непосредственное проведение незаконного голосования обеспечивают так называемые ЦИК „ДНР“ и „ЛНР“. Представители „избиркомов“ прошли обучение на специальных семинарах, организованных кремлевскими кураторами в Ростове-на-Дону», — добавили в СБУ.

В частности, главы фейковых центризбиркомов «Л/ДНР» поручили подчиненным организовать поквартирный обход с 23 до 27 сентября, чтобы заставлять людей в оккупации участвовать в имитации «волеизъявления», и обеспечить контроль за проведением псевдореферендума российскими силовиками и 1-м и 2-м корпусами оккупационной армии России.

23 сентября в СБУ сообщили, что вместе с Офисом генпрокурора установили основных организаторов и участников подготовки фейковых референдумов и идентифицировали более 4 тысяч членов вражеских группировок, предателей и коллаборантов, которые участвуют в инсценировке «голосования» на украинских территориях.

С 23 по 27 сентября на оккупированных территориях в нескольких областях Украины — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской — Россия пытается провести имитацию «референдумов». При этом войска РФ не контролируют полностью ни одну из этих областей.

Российская пропаганда утверждает, что на фиктивных «избирательных участках» подобие «голосования» проведут 27 сентября, а с 23 по 26 сентября включительно оккупационная «власть» имитирует голосование на придомовых территориях и по заявлениям дома.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны. Президент Украины Владимир Зеленский также подчеркнул, что проведение фейкового голосования и попытка аннексии украинских территорий не повлияет на их освобождение усилиями ВСУ.

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