СБУ установила главных организаторов псевдореферендумов на Донбассе, им сообщили о подозрении
Мужчина топчет флаг РФ в Купянске Харьковской области (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTER)
СБУ сообщила о подозрении организаторам псевдореферендумов на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины, их объявят в розыск.
Как пишет пресс-служба СБУ в понедельник, 26 сентября, сообщения о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111−1) и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110) получили:
- «глава центральной избирательной комиссии» псевдореспублики «ДНР» Владимир Высоцкий;
- «глава центральной избирательной комиссии» так называемой «ЛНР» Елена Кравченко;
- «глава общественной палаты „ДНР“» Александр Кофман;
- «советница главы „ЛНР“» Марина Филипова.
По данным СБУ, Кофман и Филипова причастны к созданию на оккупированных украинских территориях так называемых «общественных палат», которые имитируют общественные инициативы. Они направили главарям так называемых «Л/ДНР» обращения по поводу проведения фейкового референдума и немедленного «присоединения» к стране-агрессору России.
- В полностью разрушенных городах Луганской области оккупанты придумали явку на псевдореферендумах до 50% - Гайдай
- Создают картинку на росТВ. Оккупанты «подвели итоги» псевдореферендумов еще в начале сентября — СБУ
- Псевдореферендум и мобилизация. Оккупанты заставили украинских военнопленных «голосовать» и формируют из них «казачий батальон»
- Псевдореферендум в захваченном Энергодаре: оккупанты завезли массовку, они выдавали себя за сотрудников ЗАЭС
Следствие установило, что подозреваемые причастны к проведению агитационных и пропагандистских мероприятий, которые должны были сформировать у жителей оккупированных территорий «благосклонное отношение к РФ», ее полномасштабной войне против Украины и фейковому «референдуму».
«Непосредственное проведение незаконного голосования обеспечивают так называемые ЦИК „ДНР“ и „ЛНР“. Представители „избиркомов“ прошли обучение на специальных семинарах, организованных кремлевскими кураторами в Ростове-на-Дону», — добавили в СБУ.
В частности, главы фейковых центризбиркомов «Л/ДНР» поручили подчиненным организовать поквартирный обход с 23 до 27 сентября, чтобы заставлять людей в оккупации участвовать в имитации «волеизъявления», и обеспечить контроль за проведением псевдореферендума российскими силовиками и 1-м и 2-м корпусами оккупационной армии России.
23 сентября в СБУ сообщили, что вместе с Офисом генпрокурора установили основных организаторов и участников подготовки фейковых референдумов и идентифицировали более 4 тысяч членов вражеских группировок, предателей и коллаборантов, которые участвуют в инсценировке «голосования» на украинских территориях.
С 23 по 27 сентября на оккупированных территориях в нескольких областях Украины — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской — Россия пытается провести имитацию «референдумов». При этом войска РФ не контролируют полностью ни одну из этих областей.
Российская пропаганда утверждает, что на фиктивных «избирательных участках» подобие «голосования» проведут 27 сентября, а с 23 по 26 сентября включительно оккупационная «власть» имитирует голосование на придомовых территориях и по заявлениям дома.
Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны. Президент Украины Владимир Зеленский также подчеркнул, что проведение фейкового голосования и попытка аннексии украинских территорий не повлияет на их освобождение усилиями ВСУ.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.