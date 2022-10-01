СБУ сообщила о подозрении еще девяти организаторам псевдореферендумов, среди них Пасечник
Российский триколор возле уничтоженного вражеского танка в освобожденном от оккупантов Изюме Харьковской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении еще девяти организаторам российских псевдореферендумов на временно захваченных украинских территориях, решается вопрос об объявлении их в розыск.
Как сообщает пресс-служба СБУ в Telegram в субботу, 1 октября, подозрение в коллаборационизме получил главарь боевиков «ЛНР», марионетка Кремля Леонид Пасечник. По данным следствия, он подписал обращение «депутатов» фейкового «народного совета „ЛНР“» о «вступлении в силу» псевдозакона о «референдуме… по вопросу о вхождении в состав РФ».
По указанию Пасечника были созданы фейковые «избирательные комиссии», обеспечено финансирование подготовки и проведения псевдореферендума. Также коллаборант регулярно участвовал в пропагандистских мероприятиях, которые должны были обосновать необходимость фейкового «волеизъявление».
Подозрения в коллаборационной деятельности и посягательстве на территориальную целостность Украины получили также восемь так называемых «депутатов народного совета „ДНР“»:
- Максим Кныш;
- Александр Мальков;
- Наталья Стрельчук;
- Мирослав Руденко;
- Анастасия Селиванова;
- Александр Бондаренко;
- Александр Дяговец;
- Алексей Жигулин.
По данным СБУ, коллаборанты «проголосовали» за фейковый закон о так называемом «референдуме» и обратились к главарю террористической организации «ДНР» Денису Пушилину за его «подписанием». Им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
Ранее СБУ сообщила о подозрении организаторам псевдореферендумов на временно захваченных территориях в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях, среди которых Денис Пушилин, Евгений Балицкий, Владимир Сальдо, Кирилл Стремоусов и Галина Данильченко.
Оккупанты имитировали «референдумы» с 23 по 27 сентября. Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.
Российский диктатор Владимир Путин 30 сентября подписал с главарями террористических организаций «Л/ДНР» и коллаборантами в Херсонской и Запорожской областях «договоры» об аннексии захваченных территорий Украины.