СБУ сообщила о подозрении еще девяти организаторам псевдореферендумов, среди них Пасечник 1 октября, 15:47 Российский триколор возле уничтоженного вражеского танка в освобожденном от оккупантов Изюме Харьковской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении еще девяти организаторам российских псевдореферендумов на временно захваченных украинских территориях, решается вопрос об объявлении их в розыск.

Как сообщает пресс-служба СБУ в Telegram в субботу, 1 октября, подозрение в коллаборационизме получил главарь боевиков «ЛНР», марионетка Кремля Леонид Пасечник. По данным следствия, он подписал обращение «депутатов» фейкового «народного совета „ЛНР“» о «вступлении в силу» псевдозакона о «референдуме… по вопросу о вхождении в состав РФ».



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По указанию Пасечника были созданы фейковые «избирательные комиссии», обеспечено финансирование подготовки и проведения псевдореферендума. Также коллаборант регулярно участвовал в пропагандистских мероприятиях, которые должны были обосновать необходимость фейкового «волеизъявление».

Подозрения в коллаборационной деятельности и посягательстве на территориальную целостность Украины получили также восемь так называемых «депутатов народного совета „ДНР“»:

Максим Кныш;

Александр Мальков;

Наталья Стрельчук;

Мирослав Руденко;

Анастасия Селиванова;

Александр Бондаренко;

Александр Дяговец;

Алексей Жигулин.

Инфографика: СБУ

По данным СБУ, коллаборанты «проголосовали» за фейковый закон о так называемом «референдуме» и обратились к главарю террористической организации «ДНР» Денису Пушилину за его «подписанием». Им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Ранее СБУ сообщила о подозрении организаторам псевдореферендумов на временно захваченных территориях в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях, среди которых Денис Пушилин, Евгений Балицкий, Владимир Сальдо, Кирилл Стремоусов и Галина Данильченко.

Оккупанты имитировали «референдумы» с 23 по 27 сентября. Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.

Российский диктатор Владимир Путин 30 сентября подписал с главарями террористических организаций «Л/ДНР» и коллаборантами в Херсонской и Запорожской областях «договоры» об аннексии захваченных территорий Украины.