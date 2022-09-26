Сторонники Путина и пропагандисты. Кого оккупанты привезли на псевдореферендум в качестве «международных наблюдателей» — Bihus.info 26 сентября, 20:45 Мужчина топчет флаг РФ в Купянске Харьковской области (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTER)

Так называемые «иностранные наблюдатели», которые присутствовали на псевдореферендумах на временно захваченных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, — либо известные пророссийские пропагандисты, либо давние сторонники Кремля.

Об этом идет речь в расследовании Bihus.info, опубликованном в понедельник, 26 сентября.



Диа Надер из Венесуэлы, которую в первые дни фейкового голосования в Запорожской области активно тиражировали пропагандистские СМИ, рассказывала российским журналистам о якобы «хорошей организации» псевдореферендумов и критиковала «коллективный Запад», который «все запрещает», пишет Bihus.info.



Видео дня

По данным журналистов, «наблюдательница» родилась в Ливане и училась в советском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы в Москве, затем была преподавателем в Венесуэле, а позже стала дипломатом. Она рассказывала российским пропагандистам, что в СССР узнала о «дружбе и братстве», а также утверждала, что «Крым — историческая часть России», и транслировала другие кремлевские штампы, среди которых — критика США за «разжигание вражды в других странах».

Фото: via Bihus.info

Другой «наблюдатель» в Запорожской области — экс-редактор чешской коммунистической газеты Haló noviny и политик Роман Блашко. Он критиковал власти Чехии за «испорченные отношения» с Кремлем и публиковал статью о сбитом рейсе МН17, в которой интервьюируемый профессор пытался оправдать Россию и обвинить в катастрофе Запад. Блашко также повторял кремлевские тезисы о «националистах в Киеве», сообщают журналисты.

Фото: via Bihus.info

В Луганской области «наблюдать» за псевдореферендумом приехала словацкая политолог Любица Блашкова, президент Словацкой ассоциации выпускников российских и советских вузов (она закончила педагогические институты в Волгограде и Москве). Российским пропагандистам Блашкова говорила, что фейковые референдумы — это «историческое событие», которое «войдет в историю».

Еще одна «наблюдательница» в Луганской области — журналистка из Нидерландов Сонья ван ден Энде, известная своими пропагандистскими заявлениями, в частности, о трагедии в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года. На своей странице в российской соцсети Вконтакте журналистка публиковала фото из «пресс-тура» по оккупированным территориям рядом с российскими военными и техникой с буквой Z. В комментарии кремлевским СМИ «наблюдательница» утверждала, что фейковое «голосование» «было прозрачным и честным», а также жаловалась, что в Нидерландах ее ждет уголовное преследование за поддержку страны-агрессора.

Фото: via Bihus.info

В Херсонской области на псевдореферендум приехал Томас Репер, который называет себя немецким журналистом и хорошо говорит по-русски. Ход имитации голосования на захваченных оккупантами украинских территориях он комментировал, стоя рядом с коллаборантом Кириллом Стремоусовым, и говорил об «открытости» процесса. Репер более 20 лет живет в России и ведет YouTube-канал на немецком, где рассказывает о своей поддержке страны-агрессора. Также он написал книгу о российском диктаторе Владимире Путине.

Фото: via Bihus.info

Быть «наблюдателем» на псевдореферендуме в Донецкой области оккупанты позвали француза Андре Мишеля Клода Шанклю, президента некоммерческой организации Коллектив Франция — Россия. У себя в соцсетях он публикует фото с российскими флагами или георгиевской лентой. Также Шанклю внесли в базу Миротворец за организацию пророссийских митингов во Франции. Он рассказывал российским пропагандистам о «важнейшей роли» псевдореферендумов.

Фото: via Buhis.info

Ранее в Минреинтеграции сообщили, что псевдореферендумы оккупантов посетили представители восьми стран, кроме самой России: Беларуси, Сирии, Египта, Бразилии, Венесуэлы, Уругвая, Того, ЮАР.

С 23 по 27 сентября на оккупированных территориях в нескольких областях Украины — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской — Россия пытается провести имитацию «референдумов». При этом войска РФ не контролируют полностью ни одну из этих областей.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны. Президент Украины Владимир Зеленский также подчеркнул, что проведение фейкового голосования и попытка аннексии украинских территорий не повлияет на их освобождение усилиями ВСУ.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.