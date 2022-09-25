Создают картинку на росТВ. Оккупанты «подвели итоги» псевдореферендумов еще в начале сентября — СБУ

25 сентября, 11:28
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Псевдореферендумы на оккупированных украинских территориях (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Псевдореферендумы на оккупированных украинских территориях (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Псевдореферендумы на временно захваченных россиянами украинских территориях проводятся для создания нужной картинки на телевидении, так как оккупанты «подвели» их итоги еще в начале сентября.

Соответствующий аудиоперехват обнародовала Служба безопасности Украины в Telegram.

В записанном разговоре участвует одна из жительниц ОРДО, у которой родственники работают в «администрации». А также об этом свидетельствуют документы, полученные сотрудниками СБУ.

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«Мне сестра позвонила: у них друзья, ну их, выходят, кумовья… Дочь работает в „министерстве социальной политики ДНР“. Она знает все. Она сказала: „Еще в начале сентября подписаны были документы о вхождении „ДНР“ в административных границах Донецкой и Луганской области, вхождение их в состав Российской Федерации“», — рассказала женщина своей знакомой, также находящейся во временной оккупации.

Собеседницы жалуются, что Россия уничтожает местное население и подвергает смертельной опасности простых людей.

В пятницу, 23 сентября, на оккупированных территориях в нескольких областях Украины — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской — Россия пытается провести имитацию «референдумов» в целях аннексии. При этом войска РФ не контролируют полностью ни одну из этих областей.

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Российская пропаганда утверждает, что на фиктивных «избирательных участках» подобие «голосования» проведут 27 сентября, а с 23 по 26 сентября включительно оккупационная «власть» имитирует голосование на придомовых территориях и по заявлениям дома.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны. Президент Украины Владимир Зеленский также отметил, что проведение голосование и попытка аннексии украинских территорий не повлияет на процесс их освобождения усилиями ВСУ.

https://www.youtube.com/embed/RJlGMu9fzJ0
Редактор: Дарья Балагурчик

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Российская пропаганда Псевдореферендум Война России против Украины

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