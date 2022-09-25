Россия обязана понести ответственность. Украина требует срочно созвать Совбез ООН из-за псевдореферендумов — МИД 25 сентября, 08:06 Совбез ООН (Фото:REUTERS/Amr Alfiky)

Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко считает, что Россия должна понести ответственность за проведение псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины и попытки изменить международно признанные границы государства вопреки Уставу ООН.

Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, Украина требует срочного созыва Совбеза ООН по вопросу фиктивных референдумов РФ на оккупированных территориях Украины.

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«Россия должна понести ответственность за дальнейшие попытки изменить международно признанные границы Украины вопреки Уставу ООН», — отметил Николенко.



В пятницу, 23 сентября, Россия приступила к проведению псевдореферендумов «за присоединение к РФ» в оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, которыми хочет создать якобы законный повод для их аннексии. «Голосование» продлится до 28 сентября.

Украина и страны цивилизованного мира заявили, что никогда не признают результаты проводимого на незаконных основаниях российского псевдореферендума с фальсификациями и под вооруженным давлением на местное население.

Страны G7, в частности, не только осудили проведение псевдореферендумов, но и заявили, что никогда не признают аннексию украинских территорий, если она состоится. Они также предупредили о готовности ввести новые санкции в отношении России.

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