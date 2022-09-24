«Не TikTok постановка». Андрющенко прогнозирует провокации с жертвами в Мариуполе со стороны оккупантов 24 сентября, 18:54 Андрющенко прогнозирует провокации с жертвами в Мариуполе со стороны оккупантов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко на фоне проведения псевдореферендумов прогнозирует, что в городе может пройти провокация с жертвами. При этом вину захватчики могут переложить на украинских военных.

Об этом он написал в своем Telegram.

«Складывая воедино всю информацию из Мариуполя, почти не остается сомнений, что в ходе этого спектакля состоится провокация с жертвами», — написал Андрющенко.

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При этом россияне планируют устроить не просто «ТикТок постановку» для пропагандистских роликов, а настоящую трагедию. По словам советника мэра, в ней обязательно появится кто-то в украинской военной форме.

«Слишком много предпосылок и публичной подготовки к этому», — добавил он.

23−27 сентября на оккупированных территориях Россия имитирует проведение «референдумов» о «вхождении» в состав РФ.

Из-за низкой явки на «референдум» в Мариуполе оккупанты решили заставить местных голосовать. Россияне угрожают увольнением и лишением зарплаты.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны. Президент Украины Владимир Зеленский также отметил, что проведение голосование и вероятная аннексия украинских территорий не повлияет на процесс их освобождения усилиями ВСУ.

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