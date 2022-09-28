Пушилин, Сальдо, Балицкий. СБУ сообщила о подозрении еще 16 организаторам псевдореферендумов 28 сентября, 16:17 Мужчина топчет флаг РФ в Купянске Харьковской области (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTER)

СБУ сообщила о подозрении в коллаборационной деятельности еще 16 организаторам псевдореферендумов российских оккупантов на временно захваченных территориях в Донецкой, Херсонской и Запорожской областях.

Как сообщает пресс-служба СБУ в среду, 28 сентября, в Донецкой области подозрения получили:



главарь боевиков псевдореспублики « ДНР» Денис Пушилин;

ДНР» Денис Пушилин; так называемый « глава народного совета» «ДНР» Владимир Бидевка;

глава народного совета» «ДНР» Владимир Бидевка; так называемая « секретарь ЦИК» «ДНР» Елена Радомская.

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Инфографика: СБУ

В Запорожской области подозрения получили:

так называемый « глава военно-гражданской администрации Запорожской области» Евгений Балицкий;

глава военно-гражданской администрации Запорожской области» Евгений Балицкий; «назначенная» оккупантами « и.о. мэра» Мелитополя Галина Данильченко;

и.о. мэра» Мелитополя Галина Данильченко; так называемый « глава ВГА Бердянска» Александр Сауленко;

глава ВГА Бердянска» Александр Сауленко; фейковая « глава ЦИК» Запорожской области Галина Катющенко;

глава ЦИК» Запорожской области Галина Катющенко; так называемый « глава ВГА Мелитопольского района» Андрей Сигута;

глава ВГА Мелитопольского района» Андрей Сигута; так называемый « глава Якимовской громады Мелитопольского района» Максим Зубарев.

Инфографика: СБУ

В Херсонской области подозрения получили:

фейковый « глава ВГА» Херсонской области Владимир Сальдо и его « заместитель» Кирилл Стремоусов;

глава ВГА» Херсонской области Владимир Сальдо и его заместитель» Кирилл Стремоусов; так называемая « глава ЦИК» Херсонской области Марина Захарова;

глава ЦИК» Херсонской области Марина Захарова; так называемая « глава территориального избиркома Генического района» Ольга Кулик;

глава территориального избиркома Генического района» Ольга Кулик; псевдоглава « территориального избиркома Бериславского района» Тамара Мирошниченко;

территориального избиркома Бериславского района» Тамара Мирошниченко; так называемая « глава временного избиркома Каховского района» Елена Саяхова;

глава временного избиркома Каховского района» Елена Саяхова; так называемая « глава временного избиркома Скадовского района» Людмила Козлова.

Инфографика: СБУ

Следствие установило, что коллаборанты при поддержки российских вооруженных формирований и представителей страны-агрессора создали «участки» для имитации голосования, сформировали фейковые избиркомы, составили предварительные списки «участников» псевдореферендума, утвердили форму и текст «бюллетеней», обеспечили финансирование подготовки и проведения фейкового волеизъявления и так далее.

С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью. Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что никакие преступные действия РФ для Украины ничего не изменят.

27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях, нарисовав от 87% до 99% «поддержки».

На следующий день марионетки Кремля обратились к российскому диктатору Владимиру Путину «с просьбой рассмотреть» «присоединение» захваченных территорий Украины к России.