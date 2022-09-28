Участие в псевдореферендуме приняли менее 1% жителей захваченных территорий Запорожской области — мэр Мелитополя 28 сентября, 14:14 Коллаборанты заявили, что за присоединение к РФ «проголосовали» более 93% жителей захваченных территорий Запорожской области (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В псевдореферендуме на захваченных территориях Запорожской области приняли участие только 0,5% жителей.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

«Спасибо мелитопольцам за несокрушимую позицию против врагу. Ни одно цивилизованное государство не признает ни проведение, ни результаты фейкового «голосования», — сказал он.

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Федоров добавил, что украинским правоохранителям и властям известны фамилии всех коллаборантов, которые принимали участие в псевдорефендуме. Ни один из них не уйдет от ответственности.

С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.

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27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях.

Пропагандисты утверждают, что в Луганской области «присоединение» к стране-агрессору РФ якобы «поддержали» 98,42% жителей, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской области — 87,05%, в Донецкой области — 99,23% жителей.