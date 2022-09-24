Людей там физически нет. На оккупированных территориях Запорожья не хватит голосов для псевдореферендума — ОВА

24 сентября, 16:05
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Псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

С временно оккупированных территорий Запорожской области выехало три четверти населения. То есть для проведения там «референдума» людей нет физически.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram.

По его словам, все попытки назвать эти действия «референдумом» ничтожны.

«Даже математически невозможно будет доказать, что проголосовало большинство населения. Людей там физически нет», — написал Старух.

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Он также отметил, что коллаборанты ходят по домам в сопровождении вооруженных военных, поэтому не трудно предугадать, какую отметку люди поставят под дулами автоматов.

«Поэтому результат псевдореферендума вполне понятен — российская пропаганда объявит фейковые цифры, которые Кремль будет использовать для дальнейших манипуляций», — подытожил он.

В пятницу, 23 сентября, на временно оккупированных территориях Украины, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, Россия пытается провести имитацию «референдумов» с целью аннексии. При этом войска РФ не контролируют полностью ни одну из этих областей.

https://www.youtube.com/embed/XT_Dd-mg-Js
Редактор: Дарья Балагурчик

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Теги:   Запорожская область Псевдореферендум Война России против Украины

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