Фейковые «референдумы»: установлены более 4 тысяч организаторов и участников подготовки к псевдоголосованиям 23 сентября, 21:33 Российский триколор лежит возле уничтоженного вражеского танка в освобожденном от оккупантов Изюме в Харьковской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Украине открыли уголовные производства по факту проведения псевдореферендумов на временно захваченных территориях в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram в пятницу, 23 сентября, уголовные дела открыли по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационной деятельности (ст. 110, ст. 111−1 УК Украины). Правоохранители проверяют причастность к организации фейковых референдумов более 4 тысяч человек и уже установили личности больше 1 тысячи российских силовиков, которых собираются привлечь к «охране» псевдореферендумов.

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Также проверяется информация по поводу людей, которые добровольно согласились возглавить организованные оккупантами «территориальные избирательные комиссии», более 390 из них уже идентифицировали.

В Офисе генпрокурора рассказали, что сообщения о подозрении уже получили глава оккупационной «администрации» Запорожской области, глава «избиркома» оккупационной «администрации» Запорожской области, главы оккупационных «администраций» Бердянска, Якимовской ОТГ, Мелитополя и глава оккупационной Мелитопольской «районной администрации».

Правоохранители подготовили подозрения главарям псевдореспублик «Л/ДНР», главам фейковых «центральных избирательных комиссий» псевдореспублик, главе «народного совета» так называемой «ДНР», одной из организаторов так называемого «общественного штаба референдума», главе «общественной палаты» террористов «ДНР» и советнику «главы ЛНР», главе так называемой ВГА Херсонской области и его заместителю, фейковому начальнику так называемого департамента «ВГА» Херсонской области, члену так называемой ЦИК области, руководителям псевдоизбирательных комиссий Генического, Бериславского и Новокаховского районов.

В СБУ сообщили, что вместе с Офисом генпрокурора установили основных организаторов и участников подготовки фейковых референдумов и идентифицировали более 4 тысяч членов вражеских группировок, предателей и коллаборантов, которые участвуют в инсценировке «голосования» на украинских территориях.



В пятницу, 23 сентября, на оккупированных территориях в нескольких областях Украины — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской — Россия пытается провести имитацию фальшивых «референдумов» с целью аннексии. При этом войска РФ не контролируют полностью ни одну из этих областей.



Российская пропаганда утверждает, что на фиктивных «избирательных участках» подобие «голосования» проведут 27 сентября, а с 23 по 26 сентября включительно оккупационные «власти» имитируют голосование «на придомовых территориях и по заявлениям на дому».



Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны. Президент Украины Владимир Зеленский также подчеркнул, что проведение «голосования» и вероятная аннексия украинских территорий не повлияет на процесс их освобождения усилиями ВСУ.



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