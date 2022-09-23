Оккупанты свозят массовку из Крыма в Мелитополь для создания иллюзии о поддержке псевдореферендума — мэр 23 сентября, 13:06 Оккупанты ходят по квартирам в Мелитополе (Фото:inform.zp.ua)

Российские оккупанты начали свозить массовку из оккупированного Крыма в захваченный Мелитополь, чтобы показать поддержку псевдореферендума.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в эфире национального телемарафона.

«Они не отказались от идеи проведения „референдума“, хотя видят тотальное сопротивление нашего гражданского населения на временно оккупированной территории. Поэтому вчера вечером привезли на многоэтажных автобусах массовку именно из Крыма, с помощью которой они и хотят снимать эти пропагандистские сюжеты о якобы поддержке со стороны местного населения в Мелитополе», — пояснил он.

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Федоров добавил, что несколько дней назад пропагандисты сняли опрос жителей на улицах города, но те, кто отвечал о поддержке России, разговаривали с акцентом и точно не были жителями Мелитополя.

Мэр также рассказал, что оккупанты начали ходить по квартирам мелитопольцев, но «им никто не открывает и не отвечает на их призывы, поэтому поддержки точно нет».

Федоров подчернил, о в дальнейшем оккупационные власти могут прибегнуть к пыткам и запугиваниям местного населения.

С 23 по 27 сентября российские оккупанты пытаются провести «голосование» на захваченных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей о присоединении их к РФ с целью аннексии.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны. Президент Украины Владимир Зеленский также подчеркнул, что проведение «голосования» и вероятная аннексия украинских территорий не повлияет на процесс их освобождения усилиями ВСУ.

Российская пропаганда утверждает, что на фиктивных «избирательных участках» «голосование» проведут 27 сентября, а с 23 по 26 сентября включительно оккупационные власти будут имитировать голосование «на придомовых территориях и по заявлениям на дому».



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