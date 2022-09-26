Оккупанты заставляют жителей Мелитополя «голосовать» на псевдореферендуме за родных и соседей — мэр 26 сентября, 15:57 Жители Мелитополя пытаются игнорировать псевдореферендум (Фото:inform.zp.ua)

В захваченном Мелитополе российские оккупанты заставляют жителей города «голосовать» на псевдореферендуме за своих родных и соседей.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram.

По его словам, из-за катастрофически низкой явки «избирателей» члены оккупационных избиркомов в Мелитополе начали повторный поквартирный и подомовый обход.

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«Малочисленных жителей города, которые все же открыли двери самозванцам, заставляют голосовать за отсутствующих членов семьи и соседей. За тех, кто был эвакуирован из оккупации», — пояснил Федоров.

Мэр добавил, что под дулами автоматов и из-за угроз враг пытается «нарисовать» хоть какое-то подобие явки на псевдореферендуме.

23 сентября на оккупированных территориях в нескольких областях Украины — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской — Россия пытается провести имитацию «референдумов» в целях аннексии. При этом войска РФ не контролируют полностью ни одну из этих областей.

Российская пропаганда утверждает, что на фиктивных «избирательных участках» подобие «голосования» проведут 27 сентября, а с 23 по 26 сентября включительно оккупационная «власть» имитирует голосование на придомовых территориях и по заявлениям дома.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны. Президент Украины Владимир Зеленский также отметил, что проведение голосование и попытка аннексии украинских территорий не повлияет на процесс их освобождения усилиями ВСУ.



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