Запрещают покидать города. В Луганской области оккупанты пытаются создать видимость активного участия в псевдореферендуме — Гайдай

23 сентября, 10:13
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Российские оккупанты начали проводить фейковые «референдумы» на захваченных территориях Украины (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты начали проводить фейковые «референдумы» на захваченных территориях Украины (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты пытаются создать видимость активного участия населения в псевдореферендумах на захваченных территориях Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

По словам главы ОВА, на местах уже работают пропагандистские СМИ.

Он рассказал, что в захваченном Беловодске на одном из предприятий начальник объявил всем сотрудникам, что явка обязательна.

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«Кто не будет принимать участие в голосовании, автоматически уволят с работы, а списки тех, кто не появится, передадут «мгб лнр», — отметил глава ОВА.

https://www.youtube.com/watch?v=LCYxg1hsi4A

Гайдай также сообщил, что оккупационные власти Старобельска запретили местному населению покидать город в период с 23 по 27 сентября.

«По имеющейся информации, оккупанты создают вооруженные группы для обхода жилищ и принуждения людей участвовать в так называемом „референдуме“», — резюмировал он.

С 23 по 27 сентября российские оккупанты пытаются провести «голосование» на захваченных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей о присоединении их к РФ с целью аннексии.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны. Президент Украины Владимир Зеленский также подчеркнул, что проведение «голосования» и вероятная аннексия украинских территорий не повлияет на процесс их освобождения усилиями ВСУ.

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Российская пропаганда утверждает, что на фиктивных «избирательных участках» «голосование» проведут 27 сентября, а с 23 по 26 сентября включительно оккупационные власти будут имитировать голосование «на придомовых территориях и по заявлениям на дому».

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Луганская область Псевдореферендум Война России против Украины

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