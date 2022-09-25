В полностью разрушенных городах Луганской области оккупанты придумали явку на псевдореферендумах до 50% - Гайдай 25 сентября, 09:41 Псевдореферендум в Луганской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты придумали явку до 50% на псевдореферендумах в полностью разрушенных городах Луганской области. Речь идет о Лисичанске, Северодонецке и Рубежном.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

По его словам, у россиян отсутствуют списки населения, оставшегося в оккупированных городах, однако уже объявлено о явке в 45%.

Видео дня

«Нигде не объявляется количество отдавших голос — только процент. В разрушенных почти полностью Лисичанске, Северодонецке, Рубежном оккупанты заявляют о явке от 41 до 46%, но при этом у них нет списков населения, которое в этих городах осталось», — написал он.

Отмечается, что в первый день так называемого референдума вооруженные военные совершали только поквартирный обход и заставляли голосовать во дворах. А по выходным люди с автоматами начали осматривать места массового скопления людей.

В частности, рынки, где проверяют документы и направляют жителей на «избирательный участок».

За всем этим по всей Луганской области наблюдают только пять человек, получивших «аккредитацию» международных. В частности, из Беларуси и Камеруна.

По словам Гайдая, оккупанты могут отсчитывать 46% от тех 10 тысяч человек, которые остались в Северодонецке. То есть, посчитали в ОВА, 4,5 тысячи от 110 тысяч, проживавших там до войны.

В пятницу, 23 сентября, на временно оккупированных территориях Украины, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, Россия пытается провести имитацию «референдумов» с целью аннексии. При этом войска РФ не контролируют полностью ни одну из этих областей.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны. Президент Украины Владимир Зеленский также отметил, что проведение голосования и вероятная аннексия украинских территорий не повлияет на процесс их освобождения усилиями ВСУ.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.