Предлагали «военную форму» для детей. В деоккупированной Херсонской области обнаружили штаб оккупантов по подготовке к псевдореферендуму 15 октября, 12:01 В Херсонской области в штабе оккупантов нашли «военную форму» для детей (Фото:СБУ/Telegram)

Сотрудники Службы безопасности Украины в ходе стабилизационных мер на освобожденных территориях Херсонской области обнаружили бывший штаб оккупантов. В нем была найдена партия «военной формы» для детей и другие товары для подкупа мирных жителей.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.

Как отмечается, база россиян находилась в селе Новоалександровка. Оккупанты использовали сельский совет как базу для проведения «референдума».

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Среди агитационных материалов правоохранители обнаружили там большую партию детской одежды в милитаристическом стиле.

Эти вещи один в один копировали одежду российских захватчиков и были предназначены для местных жителей в качестве поощрения прийти и проголосовать на фейковом волеизъявлении.

Также украинцы пытались подкупить бесплатными продуктами питания.

«Впрочем, когда враг увидел, что местные жители избегают участия в псевдореферендуме, они прибегли к угрозам и махинациям», — подчеркнули в СБУ.

Так, склонив нескольких коллаборантов к сотрудничеству, они дали им по два вооруженных военнослужащих РФ и начали обход каждого дома. Если люди не открывали дверь, оккупанты все равно учитывали всех прописанных по адресу как голоса «за».

Генеральная ассамблея ООН в среду, 12 октября, поддержала проект резолюции, осуждающей незаконные попытки аннексии территорий Украины, временно захваченных Россией.

Резолюцию поддержали 143 страны, пять выступили против, 35 воздержались.

27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях, нарисовав от 87% до 99% «поддержки».

Российский диктатор Владимир Путин 30 сентября подписал с главарями террористических организаций «Л/ДНР» и коллаборантами в Херсонской и Запорожской областях «договоры» об аннексии захваченных территорий Украины.

4 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным и санкциях против РФ. Он также признал ничтожными так называемые указы Путина об аннексии украинских территорий.