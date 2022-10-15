Предлагали «военную форму» для детей. В деоккупированной Херсонской области обнаружили штаб оккупантов по подготовке к псевдореферендуму

15 октября, 12:01
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В Херсонской области в штабе оккупантов нашли «военную форму» для детей (Фото:СБУ/Telegram)

В Херсонской области в штабе оккупантов нашли «военную форму» для детей (Фото:СБУ/Telegram)

Сотрудники Службы безопасности Украины в ходе стабилизационных мер на освобожденных территориях Херсонской области обнаружили бывший штаб оккупантов. В нем была найдена партия «военной формы» для детей и другие товары для подкупа мирных жителей.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.

Как отмечается, база россиян находилась в селе Новоалександровка. Оккупанты использовали сельский совет как базу для проведения «референдума».

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Среди агитационных материалов правоохранители обнаружили там большую партию детской одежды в милитаристическом стиле.

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Эти вещи один в один копировали одежду российских захватчиков и были предназначены для местных жителей в качестве поощрения прийти и проголосовать на фейковом волеизъявлении.

Также украинцы пытались подкупить бесплатными продуктами питания.

«Впрочем, когда враг увидел, что местные жители избегают участия в псевдореферендуме, они прибегли к угрозам и махинациям», — подчеркнули в СБУ.

Так, склонив нескольких коллаборантов к сотрудничеству, они дали им по два вооруженных военнослужащих РФ и начали обход каждого дома. Если люди не открывали дверь, оккупанты все равно учитывали всех прописанных по адресу как голоса «за».

Генеральная ассамблея ООН в среду, 12 октября, поддержала проект резолюции, осуждающей незаконные попытки аннексии территорий Украины, временно захваченных Россией.

Резолюцию поддержали 143 страны, пять выступили против, 35 воздержались.

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27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях, нарисовав от 87% до 99% «поддержки».

Российский диктатор Владимир Путин 30 сентября подписал с главарями террористических организаций «Л/ДНР» и коллаборантами в Херсонской и Запорожской областях «договоры» об аннексии захваченных территорий Украины.

4 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным и санкциях против РФ. Он также признал ничтожными так называемые указы Путина об аннексии украинских территорий.

https://www.youtube.com/embed/t_xIp8LrW_U
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Херсонская область Псевдореферендум Война России против Украины

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