Оккупанты назначили псевдореферендум в Херсонской области на 27 апреля

21 апреля, 03:11
Цей матеріал також доступний українською
Разрушение в результате действий оккупантов (Фото:facebook.com/okPivden/)

Разрушение в результате действий оккупантов (Фото:facebook.com/okPivden/)

Поддержи НВ

В Херсонской области оккупанты активизировали подготовку к проведению псевдореферендума об образовании «ХНР». Дата была перенесена на 27 апреля.

Об этом сообщает оперативное командование Юг.

Оккупанты назначили так называемый «референдум» в рабочий день. Это, по словам командования Юг, дополнительно подчеркивает, что волеизъявление местного населения россиян не интересует, а «в заготовленном сценарии уже известен результат».

Видео дня

Война России против Украины — главные события 20 апреля

Командование говорит, что населенные пункты Херсонской области под постоянными обстрелами. Вокруг Александровки враг пытался продолжить штурм, но успеха не имел, украинские разведчики обнаружили и уничтожили два скрытых поста наблюдения оккупантов.

В Николаевской области, в населенных пунктах вблизи админграницы с Херсонской областью оккупанты, угрожая оружием, заставляют местное население оружием на фейковом голосовании выбирать себе так называемую новую местную власть, лояльную к захватчикам. В то же время враг продолжает наносить артиллерийские удары по жилым кварталам и мирным жителям Николаева и области.

Читайте также:

Проукраинский митинг в Херсоне, 20 марта (Фото:Still image from video obtained by REUTERS) Оккупанты готовят псевдореферендум в Херсонской области на начало мая — глава ОВА

На южном рубеже украинские военные уничтожили 34 оккупанта и семь единиц техники, в том числе танк, самоходную гаубицу «Мста-С», реактивную систему залпового огня, другую бронированную, автомобильную, инженерную технику, а также беспилотник-разведчик.

«Силы охраны и обороны юга по всем направлениям готовы к реагированию на проявления враждебной активности», — отмечает командование Юг.

Накануне в распоряжении НВ оказался документ, в котором начальник Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута дал ответ мэру Херсона Игорю Колыхаеву на его обращение о том, как местной администрации работать в условиях оккупации российскими захватчиками.

Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Херсонская область Псевдореферендум Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X