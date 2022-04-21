Оккупанты назначили псевдореферендум в Херсонской области на 27 апреля 21 апреля, 03:11 Цей матеріал також доступний українською Разрушение в результате действий оккупантов (Фото:facebook.com/okPivden/)

В Херсонской области оккупанты активизировали подготовку к проведению псевдореферендума об образовании «ХНР». Дата была перенесена на 27 апреля.

Об этом сообщает оперативное командование Юг.



Оккупанты назначили так называемый «референдум» в рабочий день. Это, по словам командования Юг, дополнительно подчеркивает, что волеизъявление местного населения россиян не интересует, а «в заготовленном сценарии уже известен результат».

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Командование говорит, что населенные пункты Херсонской области под постоянными обстрелами. Вокруг Александровки враг пытался продолжить штурм, но успеха не имел, украинские разведчики обнаружили и уничтожили два скрытых поста наблюдения оккупантов.

В Николаевской области, в населенных пунктах вблизи админграницы с Херсонской областью оккупанты, угрожая оружием, заставляют местное население оружием на фейковом голосовании выбирать себе так называемую новую местную власть, лояльную к захватчикам. В то же время враг продолжает наносить артиллерийские удары по жилым кварталам и мирным жителям Николаева и области.

На южном рубеже украинские военные уничтожили 34 оккупанта и семь единиц техники, в том числе танк, самоходную гаубицу «Мста-С», реактивную систему залпового огня, другую бронированную, автомобильную, инженерную технику, а также беспилотник-разведчик.

«Силы охраны и обороны юга по всем направлениям готовы к реагированию на проявления враждебной активности», — отмечает командование Юг.

Накануне в распоряжении НВ оказался документ, в котором начальник Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута дал ответ мэру Херсона Игорю Колыхаеву на его обращение о том, как местной администрации работать в условиях оккупации российскими захватчиками.

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