Не смогли подкупить. Оккупанты предлагали по шесть тысяч гривен жителям Херсонской области за участие в «референдуме» — Желтая лента

2 октября, 17:38
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В Херсонской области россияне предлагали жителям по шесть тысяч гривен за участие в псевдореферендуме (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo)

В Херсонской области россияне предлагали жителям по шесть тысяч гривен за участие в псевдореферендуме (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo)

В поселке Большая Александровка Херсонской области, из-за почти нулевой явки на псевдореферендум, оккупанты пытались подкупить местных жителей, предлагая им по шесть тысяч гривен.

Об этом говорится в сообщении движения сопротивления Желтая лента в Telegram.

«С референдумом было все так плохо, что рашисты не смогли подкупить наших граждан. Предлагаемая сумма — 6 тыс. грн», — говорится в публикации.

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Движение сопротивления подчеркнуло, что гордится всеми украинцами на временно оккупированных территориях, которые бойкотировали фейковый референдум.

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27 сентября российские оккупанты объявили результаты псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях.

Пропагандисты утверждают, что в Луганской области «присоединение» к стране-агрессору РФ якобы поддержали 98,42% жителей, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%, в Донецкой области – 99,23% жителей .

Кремлевский диктатор Владимир Путин подписал указ о «признание Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями».

https://www.youtube.com/embed/Ex4R1EzdOQY
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Херсонская область Подкуп избирателей Псевдореферендум Война России против Украины

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