Активисты выложили в сеть данные о местах проведения псевдореферендума в Херсоне и «главах избирательных комиссий» 23 сентября, 11:31 Предатели готовятся к псевдореферендуму на захваченных РФ территориях Украины (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Активисты движения Желтая Лента опубликовали в своем Telegram данные о местах проведения псевдореферендума в захваченном Херсоне.

По данным украинского движения сопротивления, российские оккупанты проводят свой фарс в 12 школах захваченного областного центра.

Желтая лента также опубликовала личные данные «глав избирательных комиссий».

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«Наши глаза работают по всей временно оккупированной территории Украины, рашистам негде спрятаться. Все кто имеет возможность позвонить данным лицам на мобильный номер телефона — делайте это, сделайте их жизнь невыносимой», — отметили там.

С 23 по 27 сентября российские оккупанты пытаются провести «голосование» на захваченных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей о присоединении их к РФ с целью аннексии.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны. Президент Украины Владимир Зеленский также подчеркнул, что проведение «голосования» и вероятная аннексия украинских территорий не повлияет на процесс их освобождения усилиями ВСУ.

Российская пропаганда утверждает, что на фиктивных «избирательных участках» «голосование» проведут 27 сентября, а с 23 по 26 сентября включительно оккупационные власти будут имитировать голосование «на придомовых территориях и по заявлениям на дому».

В последние месяцы в Херсонской области и в Крыму развернулось движение сопротивления.

Активисты Желтой ленты проводят в регионе проукраинские митинги, развешивают на улицах городов и сел украинскую символику и плакаты, а также распространяют патриотические месседжи в Интернете. Кроме того, движение сопротивления обменивается информацией с партизанами Херсонщины, а также с проукраинскими активистами Донецкой, Луганской, Харьковской областей, Крыма и других временно оккупированных Россией территориях.

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