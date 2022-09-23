Активисты выложили в сеть данные о местах проведения псевдореферендума в Херсоне и «главах избирательных комиссий»

23 сентября, 11:31
Поделиться:
Предатели готовятся к псевдореферендуму на захваченных РФ территориях Украины (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Предатели готовятся к псевдореферендуму на захваченных РФ территориях Украины (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Активисты движения Желтая Лента опубликовали в своем Telegram данные о местах проведения псевдореферендума в захваченном Херсоне.

По данным украинского движения сопротивления, российские оккупанты проводят свой фарс в 12 школах захваченного областного центра.

Желтая лента также опубликовала личные данные «глав избирательных комиссий».

Видео дня

Читайте также:
Запрещают покидать города. В Луганской области оккупанты пытаются создать видимость активного участия в псевдореферендуме — Гайдай

«Наши глаза работают по всей временно оккупированной территории Украины, рашистам негде спрятаться. Все кто имеет возможность позвонить данным лицам на мобильный номер телефона — делайте это, сделайте их жизнь невыносимой», — отметили там.

С 23 по 27 сентября российские оккупанты пытаются провести «голосование» на захваченных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей о присоединении их к РФ с целью аннексии.

Читайте также:
Тимоти Эш
Тимоти Эш
Это выход для Путина. Если он не воспользуется им, то не выживет

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны. Президент Украины Владимир Зеленский также подчеркнул, что проведение «голосования» и вероятная аннексия украинских территорий не повлияет на процесс их освобождения усилиями ВСУ.

Российская пропаганда утверждает, что на фиктивных «избирательных участках» «голосование» проведут 27 сентября, а с 23 по 26 сентября включительно оккупационные власти будут имитировать голосование «на придомовых территориях и по заявлениям на дому».

В последние месяцы в Херсонской области и в Крыму развернулось движение сопротивления.

Читайте также:
«В Симферополе и Ялте за нами охотятся». Как партизаны держат в страхе и напряжении оккупантов — интервью с координатором Желтой ленты

Активисты Желтой ленты проводят в регионе проукраинские митинги, развешивают на улицах городов и сел украинскую символику и плакаты, а также распространяют патриотические месседжи в Интернете. Кроме того, движение сопротивления обменивается информацией с партизанами Херсонщины, а также с проукраинскими активистами Донецкой, Луганской, Харьковской областей, Крыма и других временно оккупированных Россией территориях.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Теги:   Херсон Псевдореферендум Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X