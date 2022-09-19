Россия планировала псевдореферендум в Харьковской области в ноябре и прописала уровень «поддержки» в 75% — СМИ 19 сентября, 17:32 Российский триколор возле уничтоженного вражеского танка в освобожденном от оккупантов Изюме Харьковской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Страна-террорист Россия планировала провести псевдореферендум в Харьковской области с 1 по 7 ноября и прописала фейковую «поддержку» «вхождения в состав РФ» на уровне 75%.

Об этом сообщает проект Радио Свобода Донбасс Реалии в понедельник, 19 сентября, со ссылкой на так называемую Стратегию проведения референдума о вхождении Харьковской области в состав РФ, которую разработали в Кремле. Документ журналистам передали источники в одном из украинских разведорганов.



Видео дня

В «Стратегии» указано, что «проголосовать» в целом должны 142 тысячи «избирателей», из которых более 100 тысяч якобы «за». Судя по тому, что в документ включили карту линии фронта по состоянию на 24 августа, Кремль подготовил его недавно, пишут Донбасс Реалии.



Организаторы фейкового референдума указывали такие риски, как отсутствие кадров для работы в «избиркомах» и проукраинские настроения местных жителей. Они предлагали обещать «экономические и социальные выгоды» и пропагандировать «неминуемость присоединения» всей Харьковской области к стране-агрессору. Главные слоганы, придуманные оккупантами, — «Скажи России да» и «Россия здесь навсегда».

Инфографика: RadioSvoboda.org (RFE/RL)

Инфографика: RadioSvoboda.org (RFE/RL)

Инфографика: RadioSvoboda.org (RFE/RL)

По данным журналистов, авторы документа также планировали пропагандировать псевдореферендум, прикрываясь православными праздниками, и собирались 21 сентября провести «крестный ход», а с 1 по 6 ноября, во время псевдореферендума, они должны были проходить каждый день. В документе также есть «гимн» псевдореферендума со словами «Скажи России да. Перед Богом мы один народ».

Ранее издание Медуза писало, что на фоне стремительного контрнаступления защитников Украины в окружении российского диктатора Владимира Путина «не понимают, что делать дальше», поскольку провести фейковые референдумы о «присоединении» в условиях, когда российская армия либо бежит из ранее захваченных районов, либо находится в глухой обороне, не получится.

ВСУ освобождают от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. 14 сентября в Минобороны уточнили, что с 6 сентября (за неделю) защитники Украины освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тысяч кв. км в Харьковской области.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.