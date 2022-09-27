Оккупанты заставляют жителей Энергодара «голосовать» на псевдореферендуме, угрожая мобилизацией — украинская разведка 27 сентября, 14:53 РФ проводит псевдореферендум на захваченных территориях Запорожской и других областей Украины (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты заставляют жителей захваченного Энергодара Запорожской области «голосовать» на псевдореферендуме, за отказ это делать угрожают мобилизацией.

Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины в Telegram, оккупанты запретили жителям выезд на подконтрольную Украине территорию и вообще за пределы города.

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Особый контроль применен к работникам оперативных смен Запорожской атомной электростанции.

«Сейчас улицы города и окрестных населенных пунктов практически пусты. Местное население сидит по домам, стараясь не выходить без крайней нужды. На улицах присутствуют патрули военных с РФ с анкетами голосования так называемого „референдума“. На всех встречных наводят оружие, выдают „бюллетени для голосования“ и указывают, где именно нужно поставить „галочку“», — добавили там.

В ГУР подчеркнули, что также зафиксированы редкие случаи принуждения голосовать за давно умерших родственников.

«Всем, кто отважился „проголосовать“ против присоединения к России, угрожают мобилизацией», резюмировали в разведке.

23 сентября на оккупированных территориях в нескольких областях Украины — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской — Россия пытается провести имитацию «референдумов» в целях аннексии. При этом войска РФ не контролируют полностью ни одну из этих областей.

Российская пропаганда утверждает, что на фиктивных «избирательных участках» подобие «голосования» проведут 27 сентября, а с 23 по 26 сентября включительно оккупационная «власть» имитирует голосование на придомовых территориях и по заявлениям дома.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны. Президент Украины Владимир Зеленский также отметил, что проведение голосование и попытка аннексии украинских территорий не повлияет на процесс их освобождения усилиями ВСУ.

