«Происходит полная дичь». В Херсонской ОГА рассказали о втором дне российского псевдореферендума
Российский псевдореферендум на оккупированных украинских территориях (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
На временно оккупированных территориях Херсонской области начался второй день псевдореферендума. Оккупанты прибегают к очередным абсурдным идеям.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в Telegram.
По его словам, избирательные участки остаются пустыми. «Избирательные комиссии» вместе с вооруженными оккупантами ездят по области и охотятся на людей, которые всеми способами пытаются избежать встречи.
«Некоторым не повезло уже дважды — по второму кругу пришлось заполнять бюллетень и „голосовать“», — отметил Соболевский.
Также он сообщает, что на оккупированных украинских территориях практикуется семейное голосование. Если дома застали только одного члена семьи, приказывают взять несколько бюллетеней и проголосовать за всех.
В пятницу, 23 сентября, на временно оккупированных территориях Украины, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Россия пытается провести имитацию «референдумов» в целях аннексии. При этом войска РФ не контролируют полностью ни одну из этих областей.
Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны. Зеленский подчеркивал, что проведение «голосования» и вероятная аннексия украинских территорий не повлияет на процесс их освобождения усилиями ВСУ.
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