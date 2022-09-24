«Происходит полная дичь». В Херсонской ОГА рассказали о втором дне российского псевдореферендума 24 сентября, 12:27 Российский псевдореферендум на оккупированных украинских территориях (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На временно оккупированных территориях Херсонской области начался второй день псевдореферендума. Оккупанты прибегают к очередным абсурдным идеям.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в Telegram.

По его словам, избирательные участки остаются пустыми. «Избирательные комиссии» вместе с вооруженными оккупантами ездят по области и охотятся на людей, которые всеми способами пытаются избежать встречи.

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«Некоторым не повезло уже дважды — по второму кругу пришлось заполнять бюллетень и „голосовать“», — отметил Соболевский.

Также он сообщает, что на оккупированных украинских территориях практикуется семейное голосование. Если дома застали только одного члена семьи, приказывают взять несколько бюллетеней и проголосовать за всех.

В пятницу, 23 сентября, на временно оккупированных территориях Украины, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Россия пытается провести имитацию «референдумов» в целях аннексии. При этом войска РФ не контролируют полностью ни одну из этих областей.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны. Зеленский подчеркивал, что проведение «голосования» и вероятная аннексия украинских территорий не повлияет на процесс их освобождения усилиями ВСУ.

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