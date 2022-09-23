«Никогда не хотели в РФ». Жители оккупированной Снигиревки вышли на митинг против псевдореферендума — видео 23 сентября, 16:29 Жители Снигиревки выступили против псевдореферендума (Фото:Скриншот видео Преступности.Нет/Telegram)

Жители захваченной войсками РФ Снигиревки Николаевской области выступили против псевдореферендума о присоединении к РФ.

Как сообщает издание Преступности. Нет, они собрались на митинг в городе Новый Буг, где вынуждены жить из-за оккупации родного населенного пункта.

«Мы — жители Снигиревки, сегодня собрались на акцию протеста по поводу незаконного проведения „референдума“ в городе Снигиревка и близлежащих селах. Снегиревский край всегда был Украиной. Был и будет Украиной. В Российскую Федерацию мы никогда не хотели и не будем хотеть», — сказала одна из жительниц населенного пункта.

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Участники акции протеста держали в руках плакаты с флагами Украины. Они призвали жителей Снигиревки и близлежащих сел, не идти на псевдореферендум и не участвовать в его незаконном проведении.

В начале августа коллаборанты заявили, что намерены присоединить захваченные территории Николаевской области к Херсонской.

Позже глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что на псевдореферендум в Снигиревке готовы прийти только 8−10% жителей.

С 23 по 27 сентября российские оккупанты пытаются провести «голосование» на захваченных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей о присоединении их к РФ с целью аннексии.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны. Президент Украины Владимир Зеленский также подчеркнул, что проведение «голосования» и вероятная аннексия украинских территорий не повлияет на процесс их освобождения усилиями ВСУ.

Российская пропаганда утверждает, что на фиктивных «избирательных участках» «голосование» проведут 27 сентября, а с 23 по 26 сентября включительно оккупационные власти будут имитировать голосование «на придомовых территориях и по заявлениям на дому».

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