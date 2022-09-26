Псевдореферендум в захваченном Энергодаре: оккупанты завезли массовку, они выдавали себя за сотрудников ЗАЭС 26 сентября, 12:41 Массовики оккупантов голосовали вместо сотрудников Запорожской АЭС (Фото:Энергоатом/Telegram)

Российские оккупанты завезли массовку в захваченный Энергодар, которые «проголосовали» на псевдореферендуме за работников Запорожской АЭС.

Как сообщили в пресс-службе Энергоатома в Telegram, массовики выдавали себя за персонал станции.

«Большая группа мужчин в гражданском дождалась окончания смены на станции и смешалась с ее персоналом, выходившим после смены. По дороге ряженые раздавали интервью пророссийским пропагандистским СМИ и восклицали слова поддержки россии и псевдореферендума, после чего пошли к автобусу, в котором проводилось „голосование“, и показательно заполнили бюллетени», — пояснили там.

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В Энергоатоме добавили, что это говорит о том, что среди патриотически настроенных работников Запорожской атомной станции никто не вызвался участвовать в фарсе оккупантов.

Именно из-за этого пропагандисты снова были вынуждены делать «хорошую» картинку для российских заказчиков.

23 сентября на оккупированных территориях в нескольких областях Украины — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской — Россия пытается провести имитацию «референдумов» в целях аннексии. При этом войска РФ не контролируют полностью ни одну из этих областей.

Российская пропаганда утверждает, что на фиктивных «избирательных участках» подобие «голосования» проведут 27 сентября, а с 23 по 26 сентября включительно оккупационная «власть» имитирует голосование на придомовых территориях и по заявлениям дома.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны. Президент Украины Владимир Зеленский также отметил, что проведение голосование и попытка аннексии украинских территорий не повлияет на процесс их освобождения усилиями ВСУ.





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