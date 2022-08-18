«Люди поймут, что что-то не получается». ВСУ сорвали планы оккупантов по псевдореферендумам, Кремль не знает, что делать — СМИ 18 августа, 17:38 Листовки, расклеенные партизанами в Троицком Луганской области (Фото:t.me/serhiy_hayday)

Неудачи российских войск на фронте на Донбассе срывают планы кремлевского режима по проведению псевдореферендумов о незаконном «присоединении» временно захваченных украинских территорий к стране-агрессору России. Об этом сообщает издание Медуза со ссылкой на источники, «близкие к Кремлю».

По данным Медузы, в Кремле рассчитывали на проведение фейковых референдумов 11 сентября, в «единый день голосования» в России, и планировали, что к этому времени российским оккупантам удастся полностью захватить Донецкую область. Издание пишет, что сейчас страна-террорист РФ захватила 60,25% области по сравнению с 59,7% в прошлом месяце. Источники Медузы заявили, что кремлевский режим еще не отказался от идеи провести так называемые «референдумы» осенью.



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Кремль рассматривает вариант псевдореферендума, при котором к стране-террористу РФ «присоединят» 60% Донецкой области, и надеется, что в случае захвата других территорий региона их «присоединят к России по умолчанию», пишет Медуза. Собеседники издания сказали, что в Кремле в очередной раз неправильно оценили ситуацию на фронте и рассчитывали, что к сентябрю Донецкая область «уже какое-то время» будет полностью захвачена, чтобы «спокойно» готовить фейковый «референдум».



По словам источников Медузы, путинский режим очень не хочет опять переносить псевдореферендумы, которые собирался проводить еще весной, но уже готовит запасной вариант о «голосовании» зимой, и он «становится все более вероятным». В Кремле боятся, что новый срыв планов оккупантов «смутит» сторонников полномасштабной войны против Украины: «Люди поймут, что что-то не получается, не подтверждаются расчеты. Они могут счесть это слабостью».



Как пишет издание, жителей временно захваченных территорий Украины уже готовят ко второму сценарию: этим могут объясняться заявления кремлевской марионетки в псевдореспублике «ЛНР» Леонида Пасечника и коллаборантки в Херсонской области Екатерины Губаревой о том, что псевдореферендумы проведут «только после» захвата оккупантами Донецкой области — при этом дату такого «захвата» не озвучивают.

Источники Медузы также утверждают, что при переносе псевдореферендумов российским политтехнологам придется изобретать новые «слоганы и элементы идеологии». Три собеседника издания заявили, что решение о дате фейкового волеизъявления примет российский диктатор Владимир Путин.

В конце июня Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ, сообщил, что российские оккупанты планируют провести псевдореферендум о создании «республик» на временно захваченных территориях в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко также сообщал, что псевдореферендум о незаконной аннексии Донецкой области назначили на 11 сентября 2022 года.

Президент Владимир Зеленский заявил, что, если Россия проведет псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины, переговоры с нашей страной будут для нее закрыты.



Путин хочет красивых цифр, а Кремль не может создать даже имитацию референдума – Алексей Кошель https://www.youtube.com/embed/NTnd9bmZzSU

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