В Киеве разоблачили сеть «реабилитационных центров», где насильно удерживали людей 4 января, 14:50 Разоблачение псевдореабилитационных центров в Киеве (Фото:Полиция Киева / Facebook)

В Киеве стражи порядка разоблачили сеть псевдореабилитационных центров, где под видом лечения нарко- и алкозависимости насильно удерживали людей.

Об этом в среду, 4 января, сообщила Нацполиция Киева в Facebook.

По данным следствия, четверо подозреваемых действовали от имени общественных организаций и искали клиентов на «реабилитацию» в интернете, хотя разрешений на медицинскую деятельность не было. Свои услуги они оценивали в 10−15 тыс. гривен.

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Но на самом деле людей держали против воли, применяли к ним физическую силу, психологическое влияние, а также сильнодействующие медицинские препараты, подавляющие сознание. От таких действий пострадали 25 человек.

Правоохранители провели обыски по местам жительства подозреваемых, в «реабилитационных» центрах и автомобилях. В результате были изъяты документы, печати, банковские карты, деньги, телефоны, лекарственные средства и черновые записи.

Сообщникам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы, совершенное организованной группой). Суд избрал им меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.