Так называемому «главе» Скадовской военной администрации и его заместительнице сообщено о подозрении — Офис генпрокурора

17 июня, 17:04
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Так называемому «председателю» Скадовской администрации и его заместительнице сообщено о подозрении (Фото:t.me/pgo_gov_ru)

Так называемому «председателю» Скадовской администрации и его заместительнице сообщено о подозрении (Фото:t.me/pgo_gov_ru)

Так называемому «главе» Скадовской районной военной администрации и его заместительнице сообщено о подозрении, сообщает Офис генпрокурора в Telegram.

В ведомстве заявили, что при процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры уведомлено о подозрении гражданина РФ в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также гражданке Украины в коллаборационной деятельности. (ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

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По данным следствия, гражданин страны-агрессора России, длительно проживавший в Скадовске, во время оккупации региона вступил в преступный сговор с представителями страны-агрессора. Цель – изменение границ территории и государственной границы Украины. С этой целью он занял должность так называемого председателя Скадовской районной военной администрации.

В прокуратуре добавили, что в свою очередь гражданка Украины добровольно заняла должность так называемого первого заместителя Скадовской районной военной администрации.

«Подозреваемые активно занимаются подбором других работников оккупационного органа и подчиненных учреждений и организаций», — говорится в сообщении.

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Кроме того, действуя в интересах страны-агрессора, они призывают жителей региона подчиниться оккупационным войскам, выражают поддержку действий захватчиков, направленных на нарушение территориальной целостности Украины.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется сотрудниками Управления СБУ в Херсонской области.

https://www.youtube.com/watch?v=jjm2DQENpsM
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Война России против Украины Скадовск Коллаборационизм

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