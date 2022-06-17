Так называемому «главе» Скадовской военной администрации и его заместительнице сообщено о подозрении — Офис генпрокурора 17 июня, 17:04 Цей матеріал також доступний українською Так называемому «председателю» Скадовской администрации и его заместительнице сообщено о подозрении (Фото:t.me/pgo_gov_ru)

Так называемому «главе» Скадовской районной военной администрации и его заместительнице сообщено о подозрении, сообщает Офис генпрокурора в Telegram.

В ведомстве заявили, что при процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры уведомлено о подозрении гражданина РФ в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также гражданке Украины в коллаборационной деятельности. (ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

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По данным следствия, гражданин страны-агрессора России, длительно проживавший в Скадовске, во время оккупации региона вступил в преступный сговор с представителями страны-агрессора. Цель – изменение границ территории и государственной границы Украины. С этой целью он занял должность так называемого председателя Скадовской районной военной администрации.

В прокуратуре добавили, что в свою очередь гражданка Украины добровольно заняла должность так называемого первого заместителя Скадовской районной военной администрации.

«Подозреваемые активно занимаются подбором других работников оккупационного органа и подчиненных учреждений и организаций», — говорится в сообщении.

Кроме того, действуя в интересах страны-агрессора, они призывают жителей региона подчиниться оккупационным войскам, выражают поддержку действий захватчиков, направленных на нарушение территориальной целостности Украины.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется сотрудниками Управления СБУ в Херсонской области.

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