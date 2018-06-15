Провокационное выступление Хамерманов на фестивале Porto Franko: после критики мэра полиция вызвала организаторов фестиваля на допрос

По данным издания, правоохранители открыли производство по статье хулиганство

Соорганизаторов фестиваля Porto Franko, на котором киевская группа Хамерман уничтожает вирусы появилась на сцене почти обнаженной, вызвали на допрос в городской отдел полиции.

Об этом сообщил соорганизатор фестиваля Роман Григорьев в комментарии Громадське.

Как добавляет издание Галка, в участок вызвали президента фестиваля Романа Григорива.

По данным источников издания, полиция открыла производство по статье хулиганство.

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Напомним, 15 июня мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что поручил освятить одну из локаций фестиваля Porto Franko после выступления группы Хамерман уничтожает вирусы.

Одна из организаторов фестиваля Ирина Плеханова ответила на критику мэра. Он, в частности, попросил священника освятить Дворец Потоцких после выступления провокационного коллектива. Он пожаловался на то, что исполнители не соблюдали "моральных норм" и "христианских ценностей".

Плеханова напомнила, что на творческом мероприятии могут присутствовать представители всех религий - от атеистов до язычников.

Однако анонимный сотрудник полиции местного издания отметил, что в городе звучала ненормативная лексика.

"Есть понимание, что это было коммерческое мероприятие. Но то, что будет мат раздаваться на полцентра Ивано-Франковска, думаю, организаторы знали и могли это опередить", - рассказал правоохранитель.

Выступление проходило в в рамках фестиваля Porto Franko на территории памятника архитектуры Дворца Потоцких, который был построен в XVII веке.

Киевская группа Хамерман Уничтожает вирусы известна провокационными текстами, сатирой и тем, что на каждый концерт готовит новые костюмы. Иногда очень откровенные.