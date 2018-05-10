Провокации, советская символика и присяга возле Родины-матери: как прошло 9 мая в Украине

В среду, 9 мая, в Украине отметили 73-ю годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне.

По данным Министерства внутренних дел, по всей Украине прошло около 1600 мероприятий. Участие в них приняли более 460 тысяч человек.

Торжества по случаю 9 мая в Киеве

Утром президент Украины Петр Порошенко почтил память погибших во Второй мировой войне.

К могиле Неизвестного солдата возложили цветы, а у монумента установили венок с лентой национальных цветов. Память погибших почтили минутой молчания.

Позже мероприятия с участием главы украинского государства продолжились у монумента Родины-матери. Там приняли военную присягу бойцы 101-й отдельной бригады охраны Генштаба ВСУ.

Акции и провокации на 9 мая

Не обошлось без провокаций.

В Киеве со станции метро Арсенальная стартовала акция Бессмертный полк.

Среди участников оказалась мать погибшей экс-регионалки Ирины Бережной, Елена Бережная. Женщину, известную своими пророссийскими взглядами, задержали из-за наличия запрещенной в Украине георгиевской ленты, которую используют, в частности, боевики "ЛДНР".

Во время шествия группа неизвестных пыталась прорвать полицейские ограждения. В результате инцидента был задержан участник националистического движения, председатель Броварской организации Монолит.

Во время конфликта телесные повреждения получил мужчина 1954 года рождения. Молодого человека, ударившего потерпевшего, доставили в управление полиции.

9 мая во Львове прошло относительно спокойно. Лишь на Холме Славы между украинскими националистами и детьми ветеранов Вов возникла словесная перепалка.

Еще один инцидент случился на Марсовом поле. Туда пришел 80-летний мужчина в красной футболке с надписью СССР и изображением серпа с молотом. Его сразу задержали правоохранители.

В Одессе прошло несколько задержаний людей с запрещенной символикой, у одного из мужчин была при себе георгиевская лента.

Сначала в Одессе прошли официальные мероприятия, а затем началась акция Бессмертный полк

В городе также прошло шествие, участники которого выкрикивали пророссийские лозунги и пели советские песни. Одна женщина была одета в костюм цветов российского триколора: головной убор - белый, туника - синяя, нижняя часть наряда - красная.

Правоохранители вывели из колонны мужчину, который восхвалял российского президента.

Полиция также заметила водителя BMW, установившего на свой автомобиль красный флаг с советской символикой.

В Днепре в ходе мероприятий состоялось несколько инцидентов.

В частности, к монументу Вечной Славы пришли несколько человек с изображениями орденов советского времени, на которых изображены серп и молот. Сотрудники полиции на этих людей составили акты о назначении штрафа, которые затем отправят в суд.

Также полицейские попросили нескольких человек снять георгиевские ленты.

В Харькове на мероприятие собралось около 15 тысяч человек. В возложении цветов к монументальной стеле погибшим воинам приняли участие ветераны Второй мировой войны, участники боевых действий на территории других государств и воины АТО. Память погибших почтили минутой молчания, после которой прозвучал военный салют.

Пророссийские организации также провели свои акции к 9 мая.

Люди пришли с фотографиями погибших на войне родственников, правда, многие из них были напечатаны в одном стиле и на Мемориале можно было заметить разных людей с одинаковыми фотографиями их "дедов".

Некоторые пришли в футболках, на которых были запрещенные георгиевские ленты.

Админпротоколы и задержания

По данным полиции, всего в отделения были доставлены 28 человек, в отношении 16 из них составлены админпротоколы, в частности по ст. 173-3 КУоАП (изготовление и пропаганда георгиевской ленты).

Открыты пять уголовных производств. Четыре по ст. 436-1 УК (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики) и одно по ч.1 ст.125 УК (Умышленное легкое телесное повреждение).

Порядок на 9 мая по всей Украине охраняли 27 тысяч полицейских.