В МВД призвали украинцев не игнорировать сигналов воздушной тревоги в День Независимости из-за возможных «сюрпризов» от оккупантов 19 августа, 14:48 Остатки снарядов от РСЗО, которыми РФ обстреливает украинские города (Фото:ГСЧС)

Украинцев призвали быть бдительными и не игнорировать воздушные тревоги перед Днем Независимости Украины и в день празднования из-за возможных вражеских атак.

Об этом сказал первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в эфире национального телемарафона.

«Мы прекрасно знаем, что российский лидер любит символизм. Именно поэтому мы ждем „особых сюрпризов“ для всех жителей нашей страны. Могу сразу сказать, и это не является тайной, что никакого штурма столицы или наступления россиян в этот день не ожидается. В то же время, на вооружении у россиян есть и ракеты, и авиабомбы и другие „сюрпризы“, уготовленные преимущественно для мирного населения Украины», — пояснил он.

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Енин призвал украинцев соблюдать комендантский час и реагировать на воздушные тревоги.

Он добавил, что МВД и СБУ действуют в условиях повышенной боевой готовности.

В конце июля президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина будет отмечать День Независимости 24 августа в этом году.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что украинские силы знают о возможных провокациях россиян на День Независимости и работают на опережение.

15 августа мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что Россия накопила в Беларуси значительные силы — вероятно, для массированного ракетного удара по Украине.

Об аналогичных рисках 16 августа сообщили в Генштабе ВСУ, отметив «угрозу нанесения армией РФ ракетных и авиационных ударов с белорусской территории». Кроме того, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что беспокойство Украины «вызывает расположение ракетных систем вдоль государственной границы со стороны Республики Беларусь, в том числе на аэродроме Зябровка».



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