Россия может готовить обстрелы Никополя во время визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС — местные власти

28 марта, 23:15
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Последствия одного из российских обстрелов по Никополя (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

Последствия одного из российских обстрелов по Никополя (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

Страна-агрессор РФ может готовить провокации и обстрелы Никополя Днепропетровской области из-за визита на Запорожскую АЭС команды МАГАТЭ, предупредил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

«На противоположном берегу водохранилища кое-что происходит. Оккупанты, по их словам, готовятся к приезду команды из МАГАТЭ, одновременно рассказывая о возможных провокациях со стороны Сил обороны Украины», — говорится в сообщении в Telegram.

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Евтушенко напомнил, что во время прошлых посещений миссии провокации были, но, осуществляли их войска РФ, обстреливая Энергодар и прилегающие территории из минометов и ствольной артиллерии. Затем оккупанты били «в ответ» по городам и селам Никопольского района.

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«Все это сопровождалось соответствующей медийной „киселевщиной“ в исполнении российских средств массовой дезинформации», — напомнил он.

Глава РВА призвал жителей прибрежных территорий, и на свободном, и на оккупированном берегах Каховского водохранилища, ближайшую неделю избегать пребывания на открытых местах и прислушиваться к предупреждениям об артиллерийских обстрелах.

Он также призвал жителей прибрежных населенных пунктов провести ночь в убежище, или воспользоваться правилом двух стен.

Ранее сообщалось, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси на следующей неделе посетит захваченную российскими войсками Запорожскую АЭС, чтобы «оценить серьезную ситуацию с ядерной безопасностью и подчеркнуть необходимость защитить объект во время военного конфликта».

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Днепропетровская область МАГАТЭ Запорожская АЭС Никополь

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