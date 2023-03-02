ГУР о событиях в Брянской области РФ: Продолжение трансформации России и освобождение от диктатуры Путина 2 марта, 13:32 В ГУР прокомментировали события в Брянской области РФ на границе с Украиной (Фото:ГУР МО)

В Главном управлении разведки Минобороны Украины назвали события в Брянской области РФ «продолжением трансформации России, ее очищением и освобождением от диктатуры Путина».

Об этом сказал представитель ГУР Андрей Юсов, пишет Громадське.

«РФ сегодня является таким образованием, внутри которого есть большое количество межнациональных, межэтнических, межрелигиозных, социально-политических и других конфликтов. Сегодня есть публичное заявление РДК (Русский добровольческий корпус — ред.). Это люди, которые с оружием в руках воюют против режима Путина и тех, кто его поддерживает», — пояснил он.

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Юсов предположил, что «россияне начинают просыпаться, осознавать что-то и принимать какие-то конкретные меры».

В четверг, 2 марта, российские пропагандистские СМИ сообщили о якобы проникновении «украинских диверсантов» в приграничные районы Брянской области. В Генштабе ВСУ назвали эти заявления «дерзкой провокацией».

В сообщениях фигурировали крайне противоречивые данные о «захвате в заложники местных жителей», наличии «раненых и погибших», «взрыве электроподстанции».

Позже в РДК подтвердили, что зашли в Брянскую область РФ, но опровергли фейки российской пропаганды об «убийстве детей» и «захвате заложников».

«Русский Добровольческий Корпус пришел в Брянскую область, чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом», — отметили в РДК.

Русский добровольческий корпус — сформированное в августе 2022 года подразделение добровольцев из России, воюющих за Украину. Корпус сформирован из этнических российских эмигрантов, которые проживали в Украине и других европейских странах.

