ГУР о событиях в Брянской области РФ: Продолжение трансформации России и освобождение от диктатуры Путина

2 марта, 13:32
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В ГУР прокомментировали события в Брянской области РФ на границе с Украиной (Фото:ГУР МО)

В ГУР прокомментировали события в Брянской области РФ на границе с Украиной (Фото:ГУР МО)

В Главном управлении разведки Минобороны Украины назвали события в Брянской области РФ «продолжением трансформации России, ее очищением и освобождением от диктатуры Путина».

Об этом сказал представитель ГУР Андрей Юсов, пишет Громадське.

«РФ сегодня является таким образованием, внутри которого есть большое количество межнациональных, межэтнических, межрелигиозных, социально-политических и других конфликтов. Сегодня есть публичное заявление РДК (Русский добровольческий корпус — ред.). Это люди, которые с оружием в руках воюют против режима Путина и тех, кто его поддерживает», — пояснил он.

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Юсов предположил, что «россияне начинают просыпаться, осознавать что-то и принимать какие-то конкретные меры».

В четверг, 2 марта, российские пропагандистские СМИ сообщили о якобы проникновении «украинских диверсантов» в приграничные районы Брянской области. В Генштабе ВСУ назвали эти заявления «дерзкой провокацией».

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В сообщениях фигурировали крайне противоречивые данные о «захвате в заложники местных жителей», наличии «раненых и погибших», «взрыве электроподстанции».

https://www.youtube.com/watch?v=F3-sl9C-bTg

Позже в РДК подтвердили, что зашли в Брянскую область РФ, но опровергли фейки российской пропаганды об «убийстве детей» и «захвате заложников».

https://twitter.com/tweetsnv/status/1631251591612309504?s=46&t=e5k7aupYTxBMdhSBtAsnEg

«Русский Добровольческий Корпус пришел в Брянскую область, чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом», — отметили в РДК.

Русский добровольческий корпус — сформированное в августе 2022 года подразделение добровольцев из России, воюющих за Украину. Корпус сформирован из этнических российских эмигрантов, которые проживали в Украине и других европейских странах.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Россия Российская пропаганда Брянская область Война России против Украины

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