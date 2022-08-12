В украинской разведке обратились к жителям захваченного Энергодара: собирают данные о российских оккупантах 12 августа, 14:41 В ГУР просят жителей Энергодара сообщать информацию о российских оккупантах (Фото:1news.zp.ua)

В Главном управлении разведки Минобороны Украины обратились к жителям захваченного Энергодара с призывом передавать данные о расположении российских оккупантов в городе и прилегающих территориях.

В ведомстве просят жителей Энергодара сообщать следующее:

точное расположение пунктов дислокации и адреса проживания оккупационных войск ( желательное геопривязку с координатами),

желательное геопривязку с координатами), места жительства руководящего состава оккупационных войск,

места расположения и маршруты передвижения военной техники,

точные данные местных коллаборантов, которые перешли на сторону врага ( адрес проживания и нахождения, геопривязка с координатами, ФИО, должности и место работы до 24 февраля 2022 года и занимаемые сейчас),

адрес проживания и нахождения, геопривязка с координатами, ФИО, должности и место работы до 24 февраля 2022 года и занимаемые сейчас), лиц, сочувствующих оккупантам и других сторонников оккупационных властей.

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Особое внимание в ГУР просят обратить на сотрудников Росатома и других присланных из РФ служащих и специалистов.

«Сообщайте их должности, ФИО, адреса мест работы и проживания, а также номера и марки транспортных средств, по которым они передвигаются, и маршруты передвижения», — отметили там.

Призыв украинской разведки прозвучал на фоне провокаций, которые устраивает РФ на Запорожской АЭС.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой.

Российские обстрелы 5 августа вызвали пожар на водородной станции АЭС. Кроме того, в результате повреждений линий электропередач 4-й энергоблок ЗАЭС отключен от энергосистемы и переведен в резерв. В результате обстрела 6 августа российские снаряды попали в площадку у ядерных отходов.

В компании Энергоатом заявили, что российские военные совершают артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС, потому что хотят разрушить ее инфраструктуру и отсоединить ее от энергосистемы Украины, чтобы обесточить юг.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Гросси призвал допустить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС после ее обстрелов российскими войсками.

11 августа российские оккупанты продолжали обстреливать район Запорожской АЭС, одно из попаданий было рядом с первым энергоблоком.



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