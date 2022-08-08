Во время обстрела войсками РФ Запорожской АЭС была ранена одна из сотрудниц — Энергоатом

8 августа, 15:38
Оккупанты устраивают провокации на Запорожской АЭС (Фото:Энергоатом)

Оккупанты устраивают провокации на Запорожской АЭС (Фото:Энергоатом)

Во время обстрела войсками РФ Запорожской АЭС 7 августа пострадала одна из сотрудниц атомного объекта.

Об этом сообщили в пресс-службе Энергоатома в Telegram.

Женщина получила проникающее осколочное ранение грудной клетки. Она находится в реанимации городской больницы Энергодара в состоянии средней тяжести.

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«Это очередной факт бесчеловечного обращения рашистов на временно оккупированных территориях. Постоянные обстрелы ЗАЭС и его города-спутника Энергодар приводят не только к значительным повреждениям станции, уже беспрецедентным актам ядерного терроризма, но и к постоянной угрозе жизни и здоровью работников Запорожской АЭС и местных жителей», — отметили в Энергоатоме.

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Там добавили, что украинский персонал станции продолжает работать, в бесчеловечных условиях выполняя все меры по обеспечению ядерной и радиационной безопасности.

Ядерный терроризм РФ: что происходит на оккупированной Запорожской АЭС

Российские оккупанты захватили крупнейшую атомную электростанцию в Европе, Запорожскую АЭС еще в начале полномасштабной войны, 4 марта. Сотрудники станции оказались в заложниках.

В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российский режим пытается получить полный контроль за станцией, привлекая своих специалистов.

Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.

https://www.youtube.com/watch?v=HZ50DO8DMjQ&t=14s

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в использовании Запорожской АЭС в качестве «ядерного щита» и назвал действия РФ «вершиной безответственности».

Оккупанты также устраивают провокации, обстреливая территорию ЗАЭС и обвиняя в этом ВСУ.

Российские обстрелы 5 августа вызвали пожар на водородной станции АЭС. Кроме того, в результате повреждений линий электропередач 4-й энергоблок ЗАЭС отключен от энергосистемы и переведен в резерв. В результате обстрела 6 августа российские снаряды попали в площадку у ядерных отходов.

В компании Энергоатом заявили, что российские военные совершают артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС, потому что хотят разрушить ее инфраструктуру и отсоединить ее от энергосистемы Украины, чтобы обесточить юг.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси призвал допустить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС после ее обстрелов российскими войсками.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   НАЭК Энергоатом Запорожская АЭС Война России против Украины

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