Украинская разведка получила новые подтверждения подготовки оккупантами провокации на Запорожской АЭС 19 августа, 10:39 Есть данные о подготовке провокации войсками РФ на ЗАЭС (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo/Reuters)

Главное управление разведки Минобороны Украины получило новые подтверждения подготовки войсками РФ провокации на Запорожской АЭС, запланированной на пятницу, 19 августа.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram, лицензированному персоналу приказали в этот день оставаться дома. На территорию станции будет допускаться только небольшая часть оперативного персонала.

Видео дня

Кроме того, 18 августа на вечернем собрании руководства ЗАЭС отсутствовали представители Росатома. В ГУР МО уточнили, что такое было впервые, так как с момента захвата ЗАЭС сотрудники Росатома в обязательном порядке присутствовали на всех подобных совещаниях.

Читайте также: Россия угрожает остановить Запорожскую АЭС

" К настоящему моменту они вообще покинули территорию ЗАЭС", — добавили в украинской разведке.

Там подчеркнули, что на данный момент сохраняется высокая вероятность проведения масштабного теракта на ядерном объекте.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой.

Российские обстрелы 5 августа вызвали пожар на водородной станции АЭС. Кроме того, в результате повреждений линий электропередач 4-й энергоблок ЗАЭС отключен от энергосистемы и переведен в резерв. В результате обстрела 6 августа российские снаряды попали в площадку у ядерных отходов.

В компании Энергоатом заявили, что российские военные совершают артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС, потому что хотят разрушить ее инфраструктуру и отсоединить ее от энергосистемы Украины, чтобы обесточить юг.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Гросси призвал допустить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС после ее обстрелов российскими войсками.

11 августа российские оккупанты продолжали обстреливать район Запорожской АЭС, одно из попаданий было рядом с первым энергоблоком.

13 августа оккупанты снова обстреляли территорию ЗАЭС. В ГУР МО сообщили, что они готовят провокацию под украинским флагом.

16 августа глава Запорожской ОВА Александр Старух призвал жителей временно захваченного Энергодара эвакуироваться из-за обстрелов Россией Запорожской атомной электростанции. Он заявил, что в случае аварии придется эвакуировать около 400 тысяч человек из двух областей.

Украина призывает МАГАТЭ и ООН как можно быстрее отправить на Запорожскую АЭС международную миссию.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.