Войска РФ обстреляли площадку Запорожской АЭС — Энергоатом 27 августа, 14:09 Российские оккупанты ставят под угрозу работу ЗАЭС, устраивая провокации (Фото:НАЭК Энергоатом/Telegram)

За минувшие сутки российские оккупанты снова обстреляли площадку Запорожской АЭС.

Об этом сообщили в пресс-службе Энергоатома в Telegram.

По данным компании, повреждения уточняются. ПО состоянию на 27 августа ЗАЭС продолжает работать с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

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«Из-за присутствия на станции российских военных, их оружия, техники и взрывчатки есть серьезные риски для безопасной работы ЗАЭС. В результате периодических обстрелов повреждения испытала инфраструктура станции, существуют риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, высока и пожарная опасность», — отметили в Энергоатоме.

Там подчеркнули, что оккупанты готовятся к приезду миссии МАГАТЭ и поэтому усилили давление на персонал ЗАЭС. Это делается для неразглашения ими свидетельств о преступлениях оккупантов на станции и использования ее в качестве военной базы.

«Украина призывает мировое сообщество безотлагательно принять меры, чтобы заставить Россию освободить ЗАЭС и передать электростанцию ​​под контроль нашего государства ради безопасности всего мира», — резюмировали в Энергоатоме.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. 22 августа оккупанты завезли дополнительные БТР и спецгрузовики в ремонтную зону станции.

В последние недели оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщили, что Россия готовится в ближайшее время отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины.

16 августа глава Запорожской ОВА Александр Старух призвал жителей временно захваченного Энергодара эвакуироваться из-за обстрелов Россией Запорожской атомной электростанции. Он заявил, что в случае аварии придется эвакуировать около 400 тысяч человек из двух областей.



Украина призывает МАГАТЭ и ООН как можно скорее отправить на Запорожскую АЭС международную миссию. Во время встречи с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем во Львове президент Владимир Зеленский обсудил с ним ядерную угрозу, которую провоцирует на Запорожской АЭС российская армия.

По данным СМИ, МАГАТЭ готовит экстренный визит на ЗАЭС на следующей неделе.

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